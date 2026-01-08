Αμερικανίδα που τρώει ένα κιλό ωμό κρέας την ημέρα αποκάλυψε τι συνέβη στο σώμα της

Μια γυναίκα που καταναλώνει περίπου ένα κιλό ωμό κρέας κάθε μέρα αποκάλυψε τον τρομακτικό αντίκτυπο που είχε αυτό στο σώμα της