Αμερικανίδα που τρώει ένα κιλό ωμό κρέας την ημέρα αποκάλυψε τι συνέβη στο σώμα της
Μια γυναίκα που καταναλώνει περίπου ένα κιλό ωμό κρέας κάθε μέρα αποκάλυψε τον τρομακτικό αντίκτυπο που είχε αυτό στο σώμα της
Η Wendy Marshall από τη Φλόριντα των ΗΠΑ, από την παιδική της ηλικία απολαμβάνει άψητο κόκκινο κρέας και τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει ρουτίνα για εκείνη. Αυτό άλλαξε το περασμένο καλοκαίρι, όταν μια νοσηλεύτρια της απηύθυνε μια σοβαρή προειδοποίηση.
Η 28χρονη ιδιοκτήτρια στούντιο τατουάζ εμφανίστηκε στην εκπομπή My Strange Addiction του TLC, και δεν μάσησε τα λόγια της: «Λατρεύω να σκίζω τη σάρκα κατευθείαν από το κόκαλο».
Η εμμονή της με το άψητο κρέας ξεκίνησε από τη γιαγιά της. «Ήταν ένας τρόπος να δεθούμε. Ερχόταν στο σπίτι, μιλούσαμε για τη ζωή και τρώγαμε μαζί ωμό κρέας», είπε στην New York Post. Δυστυχώς, η γιαγιά της Marshall πέθανε από καρκίνο της ουροδόχου κύστης πριν από πέντε χρόνια.
