Η ψυχή της παρέας: Ο τύπος που προέβλεψε τον Covid, επιστρέφει με εφιαλτικές προβλέψεις για το 2026
Η ψυχή της παρέας: Ο τύπος που προέβλεψε τον Covid, επιστρέφει με εφιαλτικές προβλέψεις για το 2026
Ο Νίκολας Αουγιούλα, ο αυτοαποκαλούμενος ψυχικός αναλυτής που λέει ότι είδε την πανδημία πριν ξεσπάσει, δίνει τις πιο σκοτεινές προβλέψεις για το 2026
Την ώρα που ο κόσμος αποχαιρετούσε το 2025 με ευχές και γιορτές, ένας άνθρωπος -που λογικά δεν αποτελεί την ψυχή της παρέας- φρόντισε να χαλάσει το εορταστικό κλίμα. Ο Νίκολας Αουγιούλα, ο μέντιουμ που ισχυρίζεται ότι είχε προβλέψει την πανδημία του κορονοϊού, επανέρχεται με νέες προβλέψεις για το 2026 και αυτές μόνο καθησυχαστικές δεν είναι.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα χρονιά θα είναι γεμάτη ανατροπές, ακραία φαινόμενα και γεγονότα που θα προκαλέσουν παγκόσμια αναστάτωση. Από πολιτικές εξελίξεις μέχρι φυσικές καταστροφές και ανεξήγητες ασθένειες, ο Αουγιούλα υποστηρίζει πως το 2026 θα δοκιμάσει τα όρια της ανθρωπότητας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα χρονιά θα είναι γεμάτη ανατροπές, ακραία φαινόμενα και γεγονότα που θα προκαλέσουν παγκόσμια αναστάτωση. Από πολιτικές εξελίξεις μέχρι φυσικές καταστροφές και ανεξήγητες ασθένειες, ο Αουγιούλα υποστηρίζει πως το 2026 θα δοκιμάσει τα όρια της ανθρωπότητας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα