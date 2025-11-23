Προσποιήθηκε ότι ήταν κυβερνήτης και «πέταξε» σε όλη την Ευρώπη για περισσότερα από τρία χρόνια
Προσποιήθηκε ότι ήταν κυβερνήτης και «πέταξε» σε όλη την Ευρώπη για περισσότερα από τρία χρόνια
Δεκάδες χιλιάδες επιβάτες ταξίδευαν χωρίς να ξέρουν ότι ο κυβερνήτης δεν είχε άδεια
Για περισσότερα από τρία χρόνια, ένας Ισπανός πιλότος κατάφερε να πετά σε δεκάδες ευρωπαϊκές διαδρομές ως κυβερνήτης, παρότι δεν είχε καμία επίσημη πιστοποίηση που να τον καθιστά ικανό να πάρει θέση στην αριστερή καρέκλα του cockpit.
Παρότι ήξερε να πετάει ένα Airbus A320 και διέθετε εμπειρία ως πρώτος αξιωματικός, δεν είχε ποτέ εκπαιδευτεί ή εξεταστεί για τις απαιτήσεις του ρόλου του κυβερνήτη, ειδικά στις κρίσιμες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Παρότι ήξερε να πετάει ένα Airbus A320 και διέθετε εμπειρία ως πρώτος αξιωματικός, δεν είχε ποτέ εκπαιδευτεί ή εξεταστεί για τις απαιτήσεις του ρόλου του κυβερνήτη, ειδικά στις κρίσιμες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα