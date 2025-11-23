Προσποιήθηκε ότι ήταν κυβερνήτης και «πέταξε» σε όλη την Ευρώπη για περισσότερα από τρία χρόνια
Προσποιήθηκε ότι ήταν κυβερνήτης και «πέταξε» σε όλη την Ευρώπη για περισσότερα από τρία χρόνια

Δεκάδες χιλιάδες επιβάτες ταξίδευαν χωρίς να ξέρουν ότι ο κυβερνήτης δεν είχε άδεια

Προσποιήθηκε ότι ήταν κυβερνήτης και «πέταξε» σε όλη την Ευρώπη για περισσότερα από τρία χρόνια
Για περισσότερα από τρία χρόνια, ένας Ισπανός πιλότος κατάφερε να πετά σε δεκάδες ευρωπαϊκές διαδρομές ως κυβερνήτης, παρότι δεν είχε καμία επίσημη πιστοποίηση που να τον καθιστά ικανό να πάρει θέση στην αριστερή καρέκλα του cockpit.

Παρότι ήξερε να πετάει ένα Airbus A320 και διέθετε εμπειρία ως πρώτος αξιωματικός, δεν είχε ποτέ εκπαιδευτεί ή εξεταστεί για τις απαιτήσεις του ρόλου του κυβερνήτη, ειδικά στις κρίσιμες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

