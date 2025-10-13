«Κόκκινο» σήμανε στην Αλάσκα: Δημιουργήθηκε νησίδα σε λίμνη εξαιτίας της κλιματικής κρίσης
«Κόκκινο» σήμανε στην Αλάσκα: Δημιουργήθηκε νησίδα σε λίμνη εξαιτίας της κλιματικής κρίσης

Η εμφάνιση μιας νέας νησίδας σε λίμνη στην Αλάσκα αποκάλυψε τις βαριές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη μας και οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα για νέους κινδύνους

Ο σχηματισμός της νησίδας Prow Knob στο απομονωμένο τοπίο της Αλάσκας αποτελεί ακόμη μια σαφή απόδειξη της τήξης των αρκτικών παγετώνων και γενικότερα της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Παρατηρητηρίου της Γης της NASA, η νησίδα αποκολλήθηκε πλήρως από τον παγετώνα Άλσεκ μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου του 2025, μετά από δεκαετίες σταδιακού λιωσίματος.

