Πανούργα Βρετανίδα προσποιήθηκε ότι έχει καρκίνο για να εξαπατήσει τον σύντροφό της να της πληρώσει την πλαστική στήθους
Πανούργα Βρετανίδα προσποιήθηκε ότι έχει καρκίνο για να εξαπατήσει τον σύντροφό της να της πληρώσει την πλαστική στήθους
Μια γυναίκα στη Βρετανία καλείται να επιστρέψει τα χρήματα που της έδωσε ο σύντροφός προκειμένου να θεραπευτεί από τον καρκίνο κι ενώ στην πραγματικότητα τα ήθελε για αυξητική στήθους
Μια γυναίκα στη Βρετανία που προσποιήθηκε ότι είχε καρκίνο σε τελικό στάδιο προκειμένου να εξαπατήσει τον σύντροφό της να της δώσει χρήματα για αυξητική στήθους, έχει διαταχθεί να επιστρέψει 30.000 λίρες.
Η 35χρονη Laura McPherson τράβηξε μερικές φωτογραφίες τον εαυτό της από κρεβάτι νοσοκομείου όπου φορούσε ρούχα που ανέγραφαν «υποστήριξη καρκίνου του μαστού». Στη συνέχεια τις έστειλε στον τότε σύντροφό της Jon Leonard προκειμένου να είναι πιο πειστική.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Η 35χρονη Laura McPherson τράβηξε μερικές φωτογραφίες τον εαυτό της από κρεβάτι νοσοκομείου όπου φορούσε ρούχα που ανέγραφαν «υποστήριξη καρκίνου του μαστού». Στη συνέχεια τις έστειλε στον τότε σύντροφό της Jon Leonard προκειμένου να είναι πιο πειστική.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα