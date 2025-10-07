Πανούργα Βρετανίδα προσποιήθηκε ότι έχει καρκίνο για να εξαπατήσει τον σύντροφό της να της πληρώσει την πλαστική στήθους

Μια γυναίκα στη Βρετανία καλείται να επιστρέψει τα χρήματα που της έδωσε ο σύντροφός προκειμένου να θεραπευτεί από τον καρκίνο κι ενώ στην πραγματικότητα τα ήθελε για αυξητική στήθους