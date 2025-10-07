Πανούργα Βρετανίδα προσποιήθηκε ότι έχει καρκίνο για να εξαπατήσει τον σύντροφό της να της πληρώσει την πλαστική στήθους
BEST OF NETWORK

Πανούργα Βρετανίδα προσποιήθηκε ότι έχει καρκίνο για να εξαπατήσει τον σύντροφό της να της πληρώσει την πλαστική στήθους

Μια γυναίκα στη Βρετανία καλείται να επιστρέψει τα χρήματα που της έδωσε ο σύντροφός προκειμένου να θεραπευτεί από τον καρκίνο κι ενώ στην πραγματικότητα τα ήθελε για αυξητική στήθους

Πανούργα Βρετανίδα προσποιήθηκε ότι έχει καρκίνο για να εξαπατήσει τον σύντροφό της να της πληρώσει την πλαστική στήθους
Μια γυναίκα στη Βρετανία που προσποιήθηκε ότι είχε καρκίνο σε τελικό στάδιο προκειμένου να εξαπατήσει τον σύντροφό της να της δώσει χρήματα για αυξητική στήθους, έχει διαταχθεί να επιστρέψει 30.000 λίρες.

Η 35χρονη Laura McPherson τράβηξε μερικές φωτογραφίες τον εαυτό της από κρεβάτι νοσοκομείου όπου φορούσε ρούχα που ανέγραφαν «υποστήριξη καρκίνου του μαστού». Στη συνέχεια τις έστειλε στον τότε σύντροφό της Jon Leonard προκειμένου να είναι πιο πειστική.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης