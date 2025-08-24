Σοκαρίστηκε που δεν μπορεί να πάει στο Άγιο Όρος επειδή είναι γυναίκα: «Είναι τρελό»

Βίντεο στο TikTok προκάλεσε έκπληξη - ειδικά στους ξένους χρήστες- όταν μια νεαρή κατέγραψε το τοπίο του Αγίου Όρους, εκφράζοντας την απορία της γιατί δεν μπορεί να το επισκεφθεί επειδή είναι γυναίκα