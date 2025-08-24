Σοκαρίστηκε που δεν μπορεί να πάει στο Άγιο Όρος επειδή είναι γυναίκα: «Είναι τρελό»
Βίντεο στο TikTok προκάλεσε έκπληξη - ειδικά στους ξένους χρήστες- όταν μια νεαρή κατέγραψε το τοπίο του Αγίου Όρους, εκφράζοντας την απορία της γιατί δεν μπορεί να το επισκεφθεί επειδή είναι γυναίκα
Νεαρή γυναίκα ανάρτησε στο TikTok ένα σύντομο βίντεο με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο του Αγίου Όρους, σχολιάζοντας: «Είναι τρελό ότι δεν μπορώ να πάω εκεί επειδή είμαι γυναίκα». Η φράση αυτή, αυτονόητη για τους Έλληνες, προκάλεσε αίσθηση στους χρήστες του εξωτερικού.
Μέσα σε λίγες μέρες, το βίντεο ξεπέρασε 1,5 εκατομμύριο προβολές και προκάλεσε αμηχανία, απορίες αλλά και έντονες αντιδράσεις. Πολλοί ξένοι χρήστες δεν γνώριζαν ότι το Άγιον Όρος είναι μια μοναστική πολιτεία όπου οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να εισέλθουν.
Οι αντιδράσεις στο TikTok: «Δείξε σεβασμό στους ιερούς τόπους»
Κάτω από το βίντεο, εκατοντάδες χρήστες σχολίασαν, άλλοι θετικά, άλλοι αρνητικά. Κάποιοι Έλληνες εξήγησαν το θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν με χιούμορ τις αντιδράσεις των ξένων, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τον αυστηρό κανόνα της απαγόρευσης.
