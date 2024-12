Tο ρήγμα της Αφρικής: Σε πόσα χρόνια θα χωρίσει η ήπειρος στα δύο

Κλείσιμο

Η Αφρική θα μπορούσε μια μέρα να «χωριστεί στα δύο» μετά την εμφάνιση μιας τεράστιας ρωγμής που συνεχίζει να μεγαλώνει. Αν πάμε 200 εκατομμύρια χρόνια πίσω και οι επτά ήπειροί μας ήταν όλες συγκεντρωμένες μαζί σε μια ενιαία, που ονομαζόταν Παγγαία. Με την πάροδο του χρόνου διαλύθηκαν και απομακρύνθηκαν, μεταμορφώνοντας στην τελική φάση που γνωρίζουμε σήμερα.Για όσους δεν πρόσεχαν στη γεωγραφία, στο μάθημα των τεκτονικών πλακών, πρόκειται για την κίνηση του φλοιού της Γης καθώς «τρίβονται» η μία πάνω στην άλλη στην επιφάνεια του μανδύα - ένα γεγονός που αρχικά αναφερόταν ως μετατόπιση των ηπείρων. Φαίνεται ότι η Αφρική σηκώνει σήμερα το κύριο βάρος αυτής της μετατόπισης, με αρκετές τεράστιες ρωγμές να εμφανίζονται στο έδαφός της.Τι πραγματικά συμβαίνει στην Αφρική;Πίσω στο 2018, μια τεράστια ρωγμή βάθους περίπου 50 μέτρων και πλάτους 65 μέτρων εμφανίστηκε ξαφνικά στην κοιλάδα Great Rift Valley της Κένυας. Η κοιλάδα έχει μήκος περίπου 6.400 χιλιόμετρα και εκτείνεται από την περιοχή Αφάρ μέχρι και τη Μοζαμβίκη. Ενώ το ρήγμα βρίσκεται προς το παρόν πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, με την πάροδο του χρόνου θα διευρυνθεί και ο φλοιός θα αραιώσει και θα βυθιστεί. Πιστεύεται ότι απομακρύνεται αργά κάθε χρόνο, αλλά μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να διαχωριστεί εντελώς η Γη.Τι προκαλεί το ρήγμα;Ορισμένοι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει πως οφείλεται στο ότι η αφρικανική τεκτονική πλάκα σπάει στα δύο, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα χώρες που δεν έχουν χερσαία σύνορα, όπως η Ζάμπια και η Ουγκάντα, να αποκτήσουν τις δικές τους ακτογραμμές στο μακρινό μέλλον.Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη θεωρία που έχουν οι γεωλόγοι για το πώς σχηματίστηκε η ρωγμή, καθώς άλλοι έχουν προτείνει ότι η αιτία θα μπορούσε να είναι η διάβρωση του εδάφους. Η Lucía Pérez Díaz πιστεύει ότι πρόκειται για συνδυασμό και των δύο. Η έρευνά της πρότεινε ότι κατά τη διάρκεια δεκάδων εκατομμυρίων ετών, ο ωκεανός θα αρχίσει να γεμίζει το κενό καθώς το ρήγμα θα φτάνει στην ακτή.Africa is split in two and the continent will house a new ocean basinGeophysicists warn that Africa is slowly dividing into two continents and predict the formation of a new ocean in East Africa. They estimate that this process will last several million years. There is… pic.twitter.com/zBZsAvF8e2Μόλις ο ωκεανός πλημμυρίσει, τελικά θα κάνει την αφρικανική ήπειρο μικρότερη, με ένα μεγάλο νησί που θα αποτελείται από τμήματα της Αιθιοπίας και της Σομαλίας να βρίσκονται στον Ινδικό Ωκεανό.Το παράδειγμα των Βρετανικών ΝήσωνΈνα παρόμοιο γεγονός, αν και με διαφορετικές αιτίες, συνέβη όταν οι Βρετανικές Νήσοι αποκόπηκαν από την ηπειρωτική Ευρώπη. Μέχρι πριν από περίπου 450.000 χρόνια οι Βρετανικές Νήσοι ήταν συνδεδεμένες με την Ευρώπη, αλλά η διάβρωση μιας κοιλάδας στη σημερινή Μάγχη προκάλεσε μια καταστροφική πλημμύρα, καθώς η θάλασσα εισέβαλε. Αυτό δημιούργησε ένα ολοκαίνουργιο σύνολο νησιών.