Αναπτυξιακός Νόμος: Στα δημόσια ταμεία επέστρεψαν €150 εκατ. που δόθηκαν σε επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν

Συνεχίζεται η διαδικασία για άλλα 323 εκατ. ευρώ - Κάνουμε πράξη τη διαφάνεια όπως απαιτεί η κοινωνία και το καθήκον μας, δηλώνει ο Θεοδωρικάκος