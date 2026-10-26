Ο Τοντ Χέινς θα μεταφέρει τις «Δούλες» του Ζαν Ζενέ στη μεγάλη οθόνη με την Κέιτ Μπλάνσετ
Ο Τοντ Χέινς θα μεταφέρει τις «Δούλες» του Ζαν Ζενέ στη μεγάλη οθόνη με την Κέιτ Μπλάνσετ
«Η ηθοποιός είχε παίξει το έργο στο θέατρο με την Ιζαμπέλ Ιπέρ», εξήγησε ο σκηνοθέτης για την επιλογή του
Σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Le Point, αποκάλυψε ο Τοντ Χέινς ότι το επόμενο πρότζεκτ του θα είναι η κινηματογραφική μεταφορά του εμβληματικού έργου «Les Bonnes» («Οι Δούλες») του Ζαν Ζενέ, με την Κέιτ Μπλάνσετ σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.
«Η επόμενη ταινία μου, μετά το "De Noche" που ολοκληρώνω τώρα, θα είναι μια διασκευή του έργου "Les Bonnes"», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός σκηνοθέτης.
«Έχω μια πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση για την ιστορία, δεν μπορώ να πω τίποτα προφανώς, αλλά δεν έχω δει ποτέ αυτή την προσέγγιση αλλού. Πιστεύω ότι η Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία είχε παίξει το έργο στο θέατρο με την Ιζαμπέλ Ιπέρ, θα συμμετάσχει στην ταινία μου», συμπλήρωσε.
Το έργο του Ζαν Ζενέ που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1947 ακολουθεί δύο αδελφές, την Claire και τη Solange, οι οποίες εργάζονται ως υπηρέτριες στο σπίτι μιας πλούσιας γυναίκας. Όταν εκείνη απουσιάζει, οι δύο αδελφές επιδίδονται σε ένα παιχνίδι ρόλων, σκηνοθετώντας την ταπείνωση και τη δολοφονία της.
Η ιστορία είναι χαλαρά εμπνευσμένη από την υπόθεση των αδελφών Κριστίν και Λεά Παπέν, κατά την οποία οι δύο Γαλλίδες υπηρέτριες το 1933 δολοφόνησαν την εργοδότριά τους και την κόρη της.
Η Μπλάνσετ είχε υποδυθεί την Claire το 2013, στην επιτυχημένη παράσταση του Μπένεντικτ 'Αντριους για το Sydney Theatre Company, με την Ιζαμπέλ Ιπέρ στο ρόλο της Solange και την Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι στον ρόλο της Κυρίας.
Σύμφωνα με το World of Reel, η παραγωγή μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Φεστιβάλ του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη.
Η δήλωση του Χέινς ότι η Μπλάνσετ «θα συμμετέχει» στην ταινία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε να επαναλάβει τον ρόλο της Claire είτε αυτή τη φορά να περάσει σε εκείνον της Κυρίας. Εφόσον η συνεργασία οριστικοποιηθεί, θα πρόκειται για την τρίτη συνεργασία τους μετά τα «I'm Not There» και «Carol».
Παράλληλα, τα γυρίσματα του «De Noche», μιας ιστορίας αγάπης μεταξύ δύο ανδρών τη δεκαετία του 1930, με πρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ και Ντάνι Ραμίρεζ, ολοκληρώθηκαν στο Μεξικό τον Απρίλιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της El País, η κυκλοφορία της ταινίας προγραμματίζεται για το 2027, με πιθανότερο σταθμό για την παγκόσμια πρεμιέρα της το Φεστιβάλ των Καννών.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
«Η επόμενη ταινία μου, μετά το "De Noche" που ολοκληρώνω τώρα, θα είναι μια διασκευή του έργου "Les Bonnes"», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός σκηνοθέτης.
«Έχω μια πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση για την ιστορία, δεν μπορώ να πω τίποτα προφανώς, αλλά δεν έχω δει ποτέ αυτή την προσέγγιση αλλού. Πιστεύω ότι η Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία είχε παίξει το έργο στο θέατρο με την Ιζαμπέλ Ιπέρ, θα συμμετάσχει στην ταινία μου», συμπλήρωσε.
Todd Haynes reveals his next film will likely be an adaptation of ‘THE MAIDS’ and will potentially star Cate Blanchett.— Film Updates (@FilmUpdates) October 23, 2026
(https://t.co/78B3b0KLoK) pic.twitter.com/9VxCVc2VRm
Το έργο του Ζαν Ζενέ που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1947 ακολουθεί δύο αδελφές, την Claire και τη Solange, οι οποίες εργάζονται ως υπηρέτριες στο σπίτι μιας πλούσιας γυναίκας. Όταν εκείνη απουσιάζει, οι δύο αδελφές επιδίδονται σε ένα παιχνίδι ρόλων, σκηνοθετώντας την ταπείνωση και τη δολοφονία της.
Η ιστορία είναι χαλαρά εμπνευσμένη από την υπόθεση των αδελφών Κριστίν και Λεά Παπέν, κατά την οποία οι δύο Γαλλίδες υπηρέτριες το 1933 δολοφόνησαν την εργοδότριά τους και την κόρη της.
Η Μπλάνσετ είχε υποδυθεί την Claire το 2013, στην επιτυχημένη παράσταση του Μπένεντικτ 'Αντριους για το Sydney Theatre Company, με την Ιζαμπέλ Ιπέρ στο ρόλο της Solange και την Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι στον ρόλο της Κυρίας.
Σύμφωνα με το World of Reel, η παραγωγή μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Φεστιβάλ του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη.
Η δήλωση του Χέινς ότι η Μπλάνσετ «θα συμμετέχει» στην ταινία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε να επαναλάβει τον ρόλο της Claire είτε αυτή τη φορά να περάσει σε εκείνον της Κυρίας. Εφόσον η συνεργασία οριστικοποιηθεί, θα πρόκειται για την τρίτη συνεργασία τους μετά τα «I'm Not There» και «Carol».
Παράλληλα, τα γυρίσματα του «De Noche», μιας ιστορίας αγάπης μεταξύ δύο ανδρών τη δεκαετία του 1930, με πρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ και Ντάνι Ραμίρεζ, ολοκληρώθηκαν στο Μεξικό τον Απρίλιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της El País, η κυκλοφορία της ταινίας προγραμματίζεται για το 2027, με πιθανότερο σταθμό για την παγκόσμια πρεμιέρα της το Φεστιβάλ των Καννών.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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