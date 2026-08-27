Ελληνικά Κολλέγια - Σπουδές με διεθνή προσανατολισμό στην Ελλάδα

Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.



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Ο Βασίλειος Δασκαλάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Κολλεγίων και Πρόεδρος του BCA College, αναδεικνύει τον διαχρονικό ρόλο των κολεγίων στην ελληνική εκπαίδευση και τη συμβολή τους στις επιλογές χιλιάδων νέων: «Επί τρεις δεκαετίες, τα ελληνικά κολέγια προσφέρουν σε χιλιάδες νέους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν υψηλού επιπέδου σπουδές στην Ελλάδα, μέσα από συνεργασίες με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποκτώντας αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό, τα κολέγια έχουν προσφέρει μία ουσιαστική και αξιόπιστη λύση στην ελληνική οικογένεια, επιτρέποντας στα παιδιά της να σπουδάζουν στον τόπο τους, περιορίζοντας σημαντικά το οικονομικό βάρος που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό».





Εκπαίδευση με προοπτική για την αγορά εργασίας



Η αξία μιας εκπαιδευτικής επιλογής αποτυπώνεται τελικά στην πορεία των αποφοίτων της. Η μακρόχρονη παρουσία των ελληνικών κολεγίων και η επαγγελματική εξέλιξη δεκάδων χιλιάδων αποφοίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό επιβεβαιώνουν ότι η φοίτηση σε ένα οργανωμένο, διεθνώς προσανατολισμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει σταθερή βάση για το επόμενο επαγγελματικό βήμα.



«Τα ελληνικά κολέγια δεν αποτελούν πλέον απλώς μία εναλλακτική εκπαιδευτική επιλογή. Αποτελούν έναν καταξιωμένο θεσμό με μακρά ιστορία, διεθνείς συνεργασίες και αποδεδειγμένη προσφορά στην ελληνική κοινωνία και οικονομία», σημειώνει ο κ. Δασκαλάκης.





Το επόμενο βήμα ξεκινά από τη σωστή ενημέρωση



Για τους υποψήφιους φοιτητές που αναζητούν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή προσανατολισμό, τα Ελληνικά Κολλέγια προσφέρουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις διαθέσιμες ακαδημαϊκές επιλογές και να επιλέξουν τη διαδρομή που ανταποκρίνεται στους στόχους και τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

27.08.2026, 16:13