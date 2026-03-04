International University Fair στα Εκπαιδευτήρια Δούκα
Πάνω από 20 διεθνή πανεπιστήμια συναντούν μαθητές και γονείς
Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα διοργανώνουν τη Διεθνή Έκθεση Πανεπιστημίων (International University Fair) την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, από τις 11:00 έως τις 12:30, στους χώρους του σχολείου, προσφέροντας στους μαθητές και τις οικογένειές τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά επιλογές σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Στην έκθεση θα συμμετάσχουν περισσότερα από 20 διεθνή πανεπιστήμια και εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ευρώπη, την Αμερική και άλλες χώρες, τα οποία θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής και τη φοιτητική ζωή στο εξωτερικό.
Οι μαθητές και οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για:
τις διαθέσιμες ακαδημαϊκές κατευθύνσεις και τα προγράμματα σπουδών
τις διαδικασίες εισαγωγής και τα κριτήρια επιλογής
τις δυνατότητες φοίτησης και την καθημερινότητα των φοιτητών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού
τις υπηρεσίες υποστήριξης διεθνών φοιτητών
Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Λυκείου (Α’ και Β’ Λυκείου) καθώς και στους μαθητές του προγράμματος IB, αλλά και στους γονείς τους που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες επιλογές ανώτατης εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια των Εκπαιδευτηρίων Δούκα να παρέχουν στους μαθητές τους αλλά και στην κοινότητα, έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιλογές, ενισχύοντας τον διεθνή προσανατολισμό της εκπαίδευσης που προσφέρουν.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη με προεγγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή:
https://edu.srtfairs.com/doukas-school-university-fair-19-mar-26/
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
