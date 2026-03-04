International University Fair στα Εκπαιδευτήρια Δούκα

Κλείσιμο

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα διοργανώνουν τη, στους χώρους του σχολείου, προσφέροντας στους μαθητές και τις οικογένειές τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά επιλογές σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.Στην έκθεση θα συμμετάσχουναπό την Ευρώπη, την Αμερική και άλλες χώρες, τα οποία θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής και τη φοιτητική ζωή στο εξωτερικό.Οι μαθητές και οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για:τις διαθέσιμες ακαδημαϊκές κατευθύνσεις και τα προγράμματα σπουδώντις διαδικασίες εισαγωγής και τα κριτήρια επιλογήςτις δυνατότητες φοίτησης και την καθημερινότητα των φοιτητών σε πανεπιστήμια του εξωτερικούτις υπηρεσίες υποστήριξης διεθνών φοιτητώνΗ εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε, αλλά και στους γονείς τους που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες επιλογές ανώτατης εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο.Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια των Εκπαιδευτηρίων Δούκα να παρέχουν στους μαθητές τους αλλά και στην κοινότητα,, ενισχύοντας τον διεθνή προσανατολισμό της εκπαίδευσης που προσφέρουν.Η συμμετοχή είναι ελεύθερη με προεγγραφή.