International University Fair στα Εκπαιδευτήρια Δούκα
ADVERTORIAL

International University Fair στα Εκπαιδευτήρια Δούκα

Πάνω από 20 διεθνή πανεπιστήμια συναντούν μαθητές και γονείς

International University Fair στα Εκπαιδευτήρια Δούκα
Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα διοργανώνουν τη Διεθνή Έκθεση Πανεπιστημίων (International University Fair) την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, από τις 11:00 έως τις 12:30, στους χώρους του σχολείου, προσφέροντας στους μαθητές και τις οικογένειές τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά επιλογές σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Στην έκθεση θα συμμετάσχουν περισσότερα από 20 διεθνή πανεπιστήμια και εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ευρώπη, την Αμερική και άλλες χώρες, τα οποία θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής και τη φοιτητική ζωή στο εξωτερικό.
International University Fair στα Εκπαιδευτήρια Δούκα

Οι μαθητές και οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για:

τις διαθέσιμες ακαδημαϊκές κατευθύνσεις και τα προγράμματα σπουδών

τις διαδικασίες εισαγωγής και τα κριτήρια επιλογής

τις δυνατότητες φοίτησης και την καθημερινότητα των φοιτητών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

Κλείσιμο
τις υπηρεσίες υποστήριξης διεθνών φοιτητών

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Λυκείου (Α’ και Β’ Λυκείου) καθώς και στους μαθητές του προγράμματος IB, αλλά και στους γονείς τους που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες επιλογές ανώτατης εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια των Εκπαιδευτηρίων Δούκα να παρέχουν στους μαθητές τους αλλά και στην κοινότητα, έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιλογές, ενισχύοντας τον διεθνή προσανατολισμό της εκπαίδευσης που προσφέρουν.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη με προεγγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή:
https://edu.srtfairs.com/doukas-school-university-fair-19-mar-26/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης