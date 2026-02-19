Τα 2026 EE BAFTA Film Awards στη Nova!

Κλείσιμο

-Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου: Red Carpet στις 19:45 και Τελετή Απονομής στις 21:00- Με ελληνικό σχολιασμό από τους κριτικούς κινηματογράφου Πάνο Γκένα και Γιάννη Βασιλείου στο Novacinema1 και με original ήχο στο Novastars- Η Nova προβάλλει 45 υποψήφιες για BAFTA ταινίες στα κανάλια τηςέρχεται και φέτος στα! Την, από τις, στρώνεται το κόκκινο χαλί στο, με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής να διεκδικούν βραβεία σε περισσότερες από 20 κατηγορίες. Η λαμπερή τελετή απονομής, που, θα παρουσιαστεί από τον πολυβραβευμένο ηθοποιό, σεναριογράφο, παραγωγό και τηλεοπτικό παρουσιαστήΑπό τιςοι συνδρομητές θα απολαύσουν τοκαι στη συνέχεια, στις, θα δουν τηνστοΚατά τη διάρκεια της τελετής, οι τραγουδιστές του, σε σκηνοθεσία, θα «ζωντανέψουν» επί σκηνής στα EE BAFTA Film Awards, πραγματοποιώντας την πρώτη τους live εμφάνιση εκτός ΗΠΑ.. Συνολικά,- Η ταινία: Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία (Chloé Zhao), Βρετανική Ταινία, Διασκευασμένο Σενάριο, Α΄ Γυναικείος Ρόλος για την Jessie Buckley, Β΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Paul Mescal και Β΄ Γυναικείος Ρόλος για την Emily Watson.- Η ταινία: Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Α΄ Ανδρικός Ρόλος (Timothée Chalamet), Πρωτότυπο Σενάριο, Β΄ Γυναικείος Ρόλος για την Odessa A’zion και Casting.- Η ταινία, μεταξύ των οποίων: Καλύτερη Ταινία, Ξενόγλωσση Ταινία, Σκηνοθεσία (Joachim Trier), Πρωτότυπο Σενάριο, Α΄ Γυναικείος Ρόλος για τη Renate Reinsve, Β΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Stellan Skarsgård και Β΄ Γυναικείος Ρόλος για την Inga Ibsdotter Lilleaas.- Η ταινία: Καλύτερη Σκηνοθεσία, Διασκευασμένο Σενάριο, Πρωτότυπη Μουσική, Α΄ Γυναικείος Ρόλος για την Emma Stone και Α΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Jesse Plemons.- Η ταινία: Καλύτερη Βρετανική Ταινία, Διασκευασμένο Σενάριο και Β΄ Γυναικείος Ρόλος (Carey Mulligan).- Η ταινίαγια Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία και Πρωτότυπο Σενάριο.είναι υποψήφια για Α΄ Γυναικείο Ρόλο στην ταινία, ενώ ηγια Α΄ Γυναικείο Ρόλο στην ταινία. Η ταινίαείναι υποψήφια για Καλύτερα Κοστούμια και Μακιγιάζ/Κομμώσεις, ενώ η ταινίαγια Καλύτερη Βρετανική Ταινία. Η ταινίαγια Καλύτερα Οπτικά Εφέ.