Protergia Powergiving: 10 κληρώσεις – 1.110 τυχεροί πελάτες!

Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα protergia.gr. Να επισκεφθούν ένα από τα 85 καταστήματα της Protergia. Να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 18311.

Σας προσκαλούμε να ακολουθήσετε την Protergia και στα Social Media, προκειμένου να δείτε μοναδικά βίντεο σχετικά με το Protergia Powergiving.Μάθετε περισσότερα για το Protergia Powergiving και τους όρους συμμετοχής στην επίσημη σελίδα:*Κατά την διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης ανακοινώνονται μόνο οι νικητές των χρηματικών επάθλων ενώ στο site (protergia.gr/powergiving) αναρτώνται όλοι οι νικητές. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, κοινοποιούνται μόνο τα αρχικά ονοματεπώνυμου και η περιοχή στην οποία βρίσκεται η νικητήρια παροχή του (πχ. ΜΠ από Μαρούσι Αττικής). Προς διευκόλυνση της διαδικασίας κάθε παροχή πελάτη έχει αύξοντα αριθμό ώστε η κλήρωση να γίνεται με αυτό τον αριθμό διατηρώντας την διαδικασία διάφανή και ασφαλή χωρίς να εκθέτουμε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας. Όλοι οι νικητές προβλέπεται να ενημερωθούν και επίσημα από την εταιρεία για την αποδοχή του δώρου τους.