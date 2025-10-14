Η Lidl Ελλάς και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ολοκλήρωσαν με επιτυχία το φετινό Plastic Free Greece, προχωρώντας σε έναν εντυπωσιακό απολογισμό