ElvalHalcor: Επενδύει στους ανθρώπους της και χαράζει το δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σε μία εποχή που οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν με ιλιγγιώδη ρυθμό, υπάρχει ένας σταθερός παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία ενός οργανισμού: οι άνθρωποί του. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που διαμορφώνει το μέλλον, επομένως η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί προϋπόθεση για μια εταιρία που φιλοδοξεί και οραματίζεται να ηγείται των κλάδων που δραστηριοποιείται.Η ElvalHalcor αποτελεί πρότυπο ελληνικής επιχειρηματικής αριστείας, τόσο λόγω του αποτυπώματός της στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, όσο και για την στρατηγική επιλογή της να θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της λειτουργίας της. Ακολουθώντας πολιτική ίσων ευκαιριών, η ElvalHalcor επενδύει στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, ενισχύοντας διαρκώς τις πρωτοβουλίες και τις πρακτικές που διαμορφώνουν ένα εργασιακό πλαίσιο υψηλών προδιαγραφών, εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες και τις προσδοκίες της αγοράς. Διατηρεί μία κουλτούρα που υποστηρίζει την εξέλιξη, και επιβραβεύει την επιτυχία. Είναι ένας πραγματικός οργανισμός διαρκούς μάθησης (learning organization), εστιάζοντας στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων της, αλλά και στη συνεχή βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών.Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, η ElvalHalcor επενδύει σταθερά στη δημιουργία ευκαιριών για νέους επαγγελματίες, μηχανικούς και επιστήμονες, προσφέροντάς τους τις προϋποθέσεις να χτίσουν την επαγγελματική τους πορεία εντός Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει ενεργά στην ανάσχεση της διαρροής ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες επαναπατρισμού Ελλήνων από το εξωτερικό, όπως το ReBrain Greece. Σε αυτό το πλαίσιο η ElvalHalcor διακρίθηκε πρόσφατα για την δυναμική συμβολή της ως "Πρωταθλητής προσλήψεων Ελλήνων του εξωτερικού" από τον οργανισμό BrainReGain. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επιδιώκει την ένταξη ανθρώπινου κεφάλαιου υψηλών ταχυτήτων και γνωστικής ισχύος στο ελληνικό εργασιακό οικοσύστημα.Υποστηρίζοντας τη νέα γενιά, η ElvalHalcor αναλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων επαγγελματιών, όπως η πρόσφατη συνεργασία με το ίδρυμα Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) με τις εταιρίες της Viohalco. Σκοπός του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να ενσωματωθούν ομαλά στην κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί επιτυχόντες του προγράμματος έχουν ήδη προσληφθεί ως μόνιμο προσωπικό τόσο στην ElvalHalcor όσο και σε άλλες εταιρίες της Viohalco, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Επιπρόσθετα, η Elval ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την ΔΥΠΑ προκειμένου να ενισχύσει την επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση σε τοπικό επίπεδο.Συγκεκριμένα, η Elval πρόκειται να επενδύσει στην ανάπτυξη της ειδικότητας «Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC)» στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ στη Χαλκίδα, προσφέροντας θεωρητική εκπαίδευση σε συνδυασμό με αμειβόμενη και ασφαλισμένη πρακτική εξάσκηση εντός της υπερσύγχρονης βιομηχανικής μονάδας του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor.