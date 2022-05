Πώς επιβραβεύτηκε ο μοναδικός κόσμος προνομίων της ΑΒ Plus;

Κλείσιμο





Το πρόγραμμα πιστότητας της ΑΒ Βασιλόπουλος, εδώ και 25 χρόνια, προσφέρει μοναδικά προνόμια και οφέλη στους 2,2 εκατομμύρια πιστούς πελάτες της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, για τις καθημερινές τους αγορές, αλλά και μέσα από συνεργασίες που διατηρεί με εταιρείες και οργανισμούς. Για το καινοτόμο, λοιπόν, πρόγραμμα πιστότητας «AB Plus: Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια για όλους και τον καθένα ξεχωριστά», διακρίθηκε στην κατηγορία Retail των Loyalty Awards με Bronze βραβείο.Το πρόγραμμα πιστότητας AB Plus, ένα από τα πιο ιστορικά της ελληνικής αγοράς, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς τα καθημερινά ψώνια γίνονται εύκολα, γρήγορα και κυρίως πιο προσωπικά! Παράλληλα, η ΑΒ Βασιλόπουλος δεσμεύεται να εξελίξει ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα πιστότητας, με νέα προνόμια και δυνατότητες, καινοτόμες παροχές, οφέλη αλλά και περισσότερες στοχευμένες προσφορές και περιεχόμενο, για μία πιο προσωποποιημένη εμπειρία και επιβράβευση. Ενώ, επενδύει περαιτέρω στην ψηφιοποίηση της ΑΒ Plus, ώστε να προσφέρει σε κάθε έναν αυτά που χρειάζεται, όπου και αν βρίσκεται.Γιατί για την ΑΒ Βασιλόπουλος, κάθε πελάτης είναι μοναδικός. Και η AB Plus είναι μια «πράξη φροντίδας» και αξεπέραστης αγοραστικής εμπειρίας για τους πελάτες, με λύσεις κι επιλογές που βασίζονται στις επιθυμίες του κάθε πελάτη, ξεχωριστά.