Πρώτο το «Παπανικολάου» σε δωρεές οργάνων στη βόρεια Ελλάδα το 2025
Το ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» αναδείχθηκε το 2025 ως το κορυφαίο νοσοκομείο-δότης στη Βόρεια Ελλάδα και 5ο πανελλαδικά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΟΜ
Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» στη δωρεά οργάνων το 2025, καθώς αναδεικνύεται πρώτο σε κατάταξη νοσοκομείο-δότης στη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, το νοσηλευτικό ίδρυμα παίρνει την 5η θέση πανελλαδικά στην απολογιστική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για το 202,5 με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου να έχουν κομβικό ρόλο στη διαδικασία της δωρεάς οργάνων.
Η προσπάθεια ανάπτυξης της δωρεάς οργάνων και μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζει σταθερή άνοδο και ενισχύει την ελπίδα για τους συνανθρώπους μας που είναι σε αναμονή για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
Η δωρεά οργάνων παραμένει ένας κρίσιμος κρίκος στο σύστημα υγείας, καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θεμελιώνεται η προσφορά ζωής, χάρη στο υψηλό αίσθημα ευθύνης, ηθικής συνέπειας και ανθρωπισμού των δοτών και των οικογενειών τους, που έχουν το ψυχικό σθένος να δώσουν τη συγκατάθεση τους μέσα από τον πόνο της απώλειας.
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