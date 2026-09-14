Πώς το ChatGPT αρχίζει να επηρεάζει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν παράγει απλώς περιεχόμενο στο διαδίκτυο αλλά μπορεί να επηρεάζει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε και εκφραζόμαστε στην καθημερινότητά μας