Πώς το ChatGPT αρχίζει να επηρεάζει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε
Πώς το ChatGPT αρχίζει να επηρεάζει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε
Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν παράγει απλώς περιεχόμενο στο διαδίκτυο αλλά μπορεί να επηρεάζει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε και εκφραζόμαστε στην καθημερινότητά μας
Με την Τεχνητή Νοημοσύνη, κοινώς και ΑΙ (Artificial Intelligence), να έχει μετατραπεί σε καθημερινό δεκανίκι των περισσότερων ανθρώπων, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: Πόσο από το περιεχόμενο που διαβάζουμε στο διαδίκτυο έχει γραφτεί από αυτήν;
Απαντήσεις επιχειρεί να δώσει μελέτη του Pew Research Center, την οποία σχολιάζει στο Psychology Today ο Δρ. Roger Kreuz, καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μέμφις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Απαντήσεις επιχειρεί να δώσει μελέτη του Pew Research Center, την οποία σχολιάζει στο Psychology Today ο Δρ. Roger Kreuz, καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μέμφις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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