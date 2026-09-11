Πλασμαφαίρεση σε ασθενείς που λαμβάνουν νευρολογική και ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή
Πλασμαφαίρεση σε ασθενείς που λαμβάνουν νευρολογική και ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή
Η πλασμαφαίρεση έχει τεκμηριωμένες θεραπευτικές ενδείξεις. Η «αντιγήρανση» δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές, τονίζει ο Χρίστος Χ. Λιάπης, Eπικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Αναπλ. Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΟΠΑ
*Γράφει ο κ. Χρίστος Χ. Λιάπης MD, MSc, PhD, Eπικ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Αναπλ. Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΟΠΑΕ
Ο κρίσιμος ρόλος της κυκλοφορίας του αίματος συμπεριλαμβάνει την οξυγόνωση των ιστών, τη μεταφορά σε αυτούς θρεπτικών συστατικών, την αιμόσταση και την ανοσο-επαγρύπνηση, την ίδια στιγμή που ο ρόλος της στη διαδικασία της γήρανσης παραμένει, εν πολλοίς, άγνωστος.
Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση είναι μία ιατρική διαδικασία αντικατάστασης του πλάσματος του ασθενούς από ανάλογο υγρό, που μπορεί να είναι ανθρώπινο πλάσμα, φυσιολογικός ορός και αλβουμίνη. O όγκος του πλάσματος που αντικαθίσταται σε κάθε συνεδρία ισοδυναμεί με τον συνολικό όγκο πλάσματος και οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα εβδομαδιαίως για διάστημα 6 εβδομάδων. Έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία ως σημαντική θεραπευτική οδός για αυτοάνοσες ασθένειες όπως η νόσος Guillain-Barré, η μυασθένεια gravis, η Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα, ή η αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα.
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Ο κρίσιμος ρόλος της κυκλοφορίας του αίματος συμπεριλαμβάνει την οξυγόνωση των ιστών, τη μεταφορά σε αυτούς θρεπτικών συστατικών, την αιμόσταση και την ανοσο-επαγρύπνηση, την ίδια στιγμή που ο ρόλος της στη διαδικασία της γήρανσης παραμένει, εν πολλοίς, άγνωστος.
Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση είναι μία ιατρική διαδικασία αντικατάστασης του πλάσματος του ασθενούς από ανάλογο υγρό, που μπορεί να είναι ανθρώπινο πλάσμα, φυσιολογικός ορός και αλβουμίνη. O όγκος του πλάσματος που αντικαθίσταται σε κάθε συνεδρία ισοδυναμεί με τον συνολικό όγκο πλάσματος και οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα εβδομαδιαίως για διάστημα 6 εβδομάδων. Έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία ως σημαντική θεραπευτική οδός για αυτοάνοσες ασθένειες όπως η νόσος Guillain-Barré, η μυασθένεια gravis, η Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα, ή η αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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