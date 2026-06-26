Ολοκληρώθηκε διήμερη επιστημονική συνάντηση για την περιτοναϊκή κάθαρση

Η Vantive, μία εταιρεία θεραπείας ζωτικών οργάνων με 70ετή παράδοση στην καινοτομία στη νεφρολογική φροντίδα, διοργάνωσε με επιτυχία για τρίτη συνεχή χρονιά το «PD Forum»,στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της φροντίδας των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο.Το φετινό «PD Forum», αποτέλεσε ένα διήμερο επιστημονικό γεγονός με επίκεντρο την περιτοναϊκή κάθαρση (Peritoneal Dialysis – PD) και στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, αλλά και τη βελτίωση της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιστημονικές ομιλίες από καταξιωμένους καθηγητές και διακεκριμένους νεφρολόγους, διαδραστικές εκπαιδευτικές συνεδρίες, πρακτική επίδειξη τοποθέτησης περιτοναϊκών καθετήρων σε προπλάσματα, καθώς επίσης και συζητήσεις με ασθενείς αλλά και εκπροσώπους ασθενών για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της συμμετοχής τους στη θεραπευτική απόφαση.Διαβάστε περισσότερα στο