Ολοκληρώθηκε διήμερη επιστημονική συνάντηση για την περιτοναϊκή κάθαρση
Ολοκληρώθηκε διήμερη επιστημονική συνάντηση για την περιτοναϊκή κάθαρση
Η εξέλιξη της κλινικής πρακτικής, η ενημέρωση των ασθενών και η από κοινού απόφαση με τον νεφρολόγο στο επίκεντρο του 3ου PD Forum που διοργανώθηκε από την Vantive
Η Vantive, μία εταιρεία θεραπείας ζωτικών οργάνων με 70ετή παράδοση στην καινοτομία στη νεφρολογική φροντίδα, διοργάνωσε με επιτυχία για τρίτη συνεχή χρονιά το «PD Forum», στις 12 και 13 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της φροντίδας των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο.
Το φετινό «PD Forum», αποτέλεσε ένα διήμερο επιστημονικό γεγονός με επίκεντρο την περιτοναϊκή κάθαρση (Peritoneal Dialysis – PD) και στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, αλλά και τη βελτίωση της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιστημονικές ομιλίες από καταξιωμένους καθηγητές και διακεκριμένους νεφρολόγους, διαδραστικές εκπαιδευτικές συνεδρίες, πρακτική επίδειξη τοποθέτησης περιτοναϊκών καθετήρων σε προπλάσματα, καθώς επίσης και συζητήσεις με ασθενείς αλλά και εκπροσώπους ασθενών για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της συμμετοχής τους στη θεραπευτική απόφαση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το φετινό «PD Forum», αποτέλεσε ένα διήμερο επιστημονικό γεγονός με επίκεντρο την περιτοναϊκή κάθαρση (Peritoneal Dialysis – PD) και στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, αλλά και τη βελτίωση της ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιστημονικές ομιλίες από καταξιωμένους καθηγητές και διακεκριμένους νεφρολόγους, διαδραστικές εκπαιδευτικές συνεδρίες, πρακτική επίδειξη τοποθέτησης περιτοναϊκών καθετήρων σε προπλάσματα, καθώς επίσης και συζητήσεις με ασθενείς αλλά και εκπροσώπους ασθενών για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της συμμετοχής τους στη θεραπευτική απόφαση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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