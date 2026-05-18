Τεστ 30” αποκαλύπτει τη μελλοντική κατάσταση της υγείας μας – Απαιτεί μόνο μια καρέκλα
Νέα μελέτη δείχνει ότι η απόδοση σε μια απλή δοκιμασία μπορεί να δώσει σημαντικές ενδείξεις για τη μυϊκή ισχύ, την κινητικότητα και τον κίνδυνο πτώσεων, καταγμάτων και νοσηλείας στους ηλικιωμένους
Ένα απλό τεστ διάρκειας 30 δευτερολέπτων, που απαιτεί μόνο μια καρέκλα και ένα χρονόμετρο, μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τη μελλοντική υγεία των ηλικιωμένων, σύμφωνα με νέα μελέτη.
Το τεστ μετρά πόσες φορές μπορεί ένας άνθρωπος ηλικίας 65 ετών και άνω να σηκωθεί από μια καρέκλα και να ξανακαθίσει μέσα σε μισό λεπτό. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ηλικιωμένοι που εκτελούν αυτή την κίνηση πιο αργά ή με δυσκολία φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για πτώσεις, κατάγματα, συχνότερες νοσηλείες και πρόωρο θάνατο.
