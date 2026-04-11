Νόσος Πάρκινσον: Πάνω από 40.000 ασθενείς στην Ελλάδα – Η πρόκληση των επόμενων ετών
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Πάρκινσον, η Μαρία Σταμέλου, Νευρολόγος και Υπεύθυνη του Τμήματος Πάρκινσον & Κινητικών Διαταραχών, ΥΓΕΙΑ αναλύει τις εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία που ανοίγουν νέους δρόμους στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, αλλά και την επιβράδυνση της εξέλιξής της
Η νόσος Πάρκινσον αποτελεί τη νευροεκφυλιστική νόσο με τη ταχύτερη αύξηση παγκοσμίως. Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με τη νόσο, ενώ η συχνότητα αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία και εκθετικά άνω των 60 ετών. Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι πάσχουν περισσότεροι από 40.000 ασθενείς, ενώ εμφανίζονται 5.000 νέα περιστατικά κάθε χρόνο.
Η επιδημιολογική της επιβάρυνση αντανακλά τόσο τη γήρανση του πληθυσμού, όσο και άλλους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, ο αριθμός των ατόμων με τη νόσο Πάρκινσον αναμένεται να διπλασιαστεί ή και να υπερδιπλασιαστεί έως το 2050, ασκώντας σημαντική πίεση στα συστήματα υγείας και τις κοινωνικές δομές φροντίδας. Για την Ελλάδα, η πρόκληση είναι διπλή: Είμαστε η τρίτη χώρα στην ΕΕ σε ποσοστό ηλικιωμένων, έχοντας 25% του πληθυσμού άνω των 65 ετών, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται σημαντική ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, ώστε να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ανάγκη για εξειδικευμένη φροντίδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα