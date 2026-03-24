Μόνο με 8 κλίνες ΜΕΘ Παίδων παραμένει η Βόρεια Ελλάδα – Σοβαρές ελλείψεις
Η έλλειψη ΜΕΘ Παίδων στη βόρεια Ελλάδα, με μόλις 8 κλίνες στη Θεσσαλονίκη, οδηγεί σε επικίνδυνες διακομιδές παιδιών σε μεγάλες αποστάσεις
Το διαχρονικό έλλειμμα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για παιδιά στη βόρεια Ελλάδα αναδεικνύεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο από τον σοβαρό τραυματισμού 7χρονου στη Βέροια. Συγκεκριμένα, όλη η βόρεια Ελλάδα εξυπηρετείται από μόλις οκτώ κλίνες ΜΕΘ Παίδων που βρίσκονται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται μεγάλες διακομιδές διασωληνωμένων παιδιών με σκοπό τη νοσηλεία τους.
Το σοβαρό αυτό κενό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) αναμένεται να λύσει η λειτουργία του πρώτου παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη που αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
