Εγκεφαλικά επεισόδια: Ευρωπαϊκό σχέδιο με στόχο 15% μείωση έως το 2030
Εγκεφαλικά επεισόδια: Ευρωπαϊκό σχέδιο με στόχο 15% μείωση έως το 2030
Ευρωπαϊκός οδικός χάρτης για λιγότερα εγκεφαλικά επεισόδια, καλύτερη θεραπεία και ισότιμη πρόσβαση στην αντιμετώπιση – Τα εγκεφαλικά επεισόδια παραμένουν από τις κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας διεθνώς
Μείωση κατά 15% των εγκεφαλικών επεισοδίων έως το 2030 προβλέπει το επικαιροποιημένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Stroke Action Plan for Europe – SAP-E), θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για την πρόληψη, την έγκαιρη αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών.
Το σχέδιο, που αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της European Stroke Organisation και της Stroke Alliance for Europe, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ο κεντρικός ευρωπαϊκός οδικός χάρτης απέναντι σε μία από τις βασικές αιτίες θανάτου και αναπηρίας στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα