Εγκεφαλικά επεισόδια: Ευρωπαϊκό σχέδιο με στόχο 15% μείωση έως το 2030



Μείωση κατά 15% των εγκεφαλικών επεισοδίων έως το 2030 προβλέπει το επικαιροποιημένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Stroke Action Plan for Europe – SAP-E), θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για την πρόληψη, την έγκαιρη αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών.

Το σχέδιο, που αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της European Stroke Organisation και της Stroke Alliance for Europe, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ο κεντρικός ευρωπαϊκός οδικός χάρτης απέναντι σε μία από τις βασικές αιτίες θανάτου και αναπηρίας στην Ευρώπη.



