Περισσότερα από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με ρευματικά νοσήματα
Τα νεανικά ρευματικά νοσήματα αποτελούν χρόνιες παθήσεις, που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητα των παιδιών, προκαλώντας πόνο, φλεγμονή και δυσκολία στην κίνηση
Περισσότερα από 120.000 παιδιά στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ζουν με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, το συχνότερο χρόνιο ρευματικό νόσημα της παιδικής ηλικίας. Με βάση τις επιδημιολογικές αναλογίες, υπολογίζεται ότι πάνω από 1.500–2.000 παιδιά στην Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιο νεανικό ρευματικό νόσημα, παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν χρόνιο πόνο, φλεγμονή και δυσκολία στην κίνηση ήδη από μικρή ηλικία. Ορισμένες μορφές της νόσου εμφανίζονται μάλιστα 2 έως 3 φορές συχνότερα στα κορίτσια.
Τα νεανικά ρευματικά νοσήματα αποτελούν μια ομάδα χρόνιων αυτοάνοσων και αυτοφλεγμονωδών παθήσεων. Το συχνότερο από αυτά είναι η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, η οποία προκαλεί χρόνια φλεγμονή στις αρθρώσεις. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται, επίσης, παθήσεις όπως ο νεανικός συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η νεανική ψωριασική αρθρίτιδα, καθώς και ορισμένα αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα, όπως ο οικογενής μεσογειακός πυρετός.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα