Έξαρση μηνιγγίτιδας σε αγγλικό Πανεπιστήμιο – Δύο θάνατοι, πολλοί σοβαρά άρρωστοι
Από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου 2026 δηλώθηκαν 13 περιστατικά με συμπτώματα μηνιγγίτιδας και σηψαιμίας, ενώ δύο άνθρωποι (13 και 21 ετών) έχουν χάσει τη ζωή τους
Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) και το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας χορηγούν προληπτικά αντιβιοτικά σε ορισμένους φοιτητές στην περιοχή του Καντέρμπουρι, στο Κεντ, μετά την καταγραφή σειράς κρουσμάτων μηνιγγίτιδας. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι το ακριβές στέλεχος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.
Σύμφωνα με την UKHSA, από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου 2026 δηλώθηκαν 13 περιστατικά με συμπτώματα μηνιγγίτιδας και σηψαιμίας, ενώ δύο άνθρωποι (13 και 21 ετών) έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως μεταδίδει και το BBC.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
