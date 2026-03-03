Η πρόληψη στον 21ο αιώνα βασίζεται στην αξιοποίηση των δεδομένων και την ψηφιακή καινοτομία

*Γράφει η κυρία Δέσποινα Νικολαΐδου, Head Patient Access & Health Policy, Novartis Hellas





Στην Ευρώπη, τα συστήματα υγείας βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπα με σύνθετες και απαιτητικές προκλήσεις. Ηασκούν έντονες πιέσεις στη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής περίθαλψης.Τασυγκεκριμένα, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιβαρύνουν τα συστήματα υγείας, καθώς πλήττουν την πλειοψηφία των χρονίως πασχόντων στο γενικό πληθυσμό¹. Μεταξύ των νοσημάτων αυτών, τααποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα σύγχρονα συστήματα υγείας, καθώς είναι η πιο διαδεδομένη μη μεταδιδόμενη νόσος και η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως². Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 5.000 άνθρωποι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους από καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ καταγράφονταιΔιαβάστε περισσότερα στο