Η πρόληψη στον 21ο αιώνα βασίζεται στην αξιοποίηση των δεδομένων και την ψηφιακή καινοτομία
Τον ρόλο των δεδομένων υγείας και της ψηφιακής καινοτομίας στην πρόληψη των καρδιακών νοσημάτων εξηγεί η κυρία Δέσποινα Νικολαΐδου, Head Patient Access & Health Policy, Novartis Hellas
*Γράφει η κυρία Δέσποινα Νικολαΐδου, Head Patient Access & Health Policy, Novartis Hellas
Στην Ευρώπη, τα συστήματα υγείας βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπα με σύνθετες και απαιτητικές προκλήσεις. Η γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση των χρόνιων νοσημάτων και οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών ασκούν έντονες πιέσεις στη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής περίθαλψης.
Τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα συγκεκριμένα, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιβαρύνουν τα συστήματα υγείας, καθώς πλήττουν την πλειοψηφία των χρονίως πασχόντων στο γενικό πληθυσμό¹. Μεταξύ των νοσημάτων αυτών, τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα σύγχρονα συστήματα υγείας, καθώς είναι η πιο διαδεδομένη μη μεταδιδόμενη νόσος και η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως². Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 5.000 άνθρωποι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους από καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ καταγράφονται ετησίως 13 εκατομμύρια νέα περιστατικά³.
