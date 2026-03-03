5 πράγματα που πρέπει να κάνουμε όταν ο πυρετός μας εξαντλεί
5 πράγματα που πρέπει να κάνουμε όταν ο πυρετός μας εξαντλεί
Από τα ρίγη και τους μυϊκούς πόνους μέχρι την εξάντληση, ο πυρετός δημιουργεί δυσφορία - Πώς μπορούμε να τον διαχειριστούμε και πότε χρειάζεται προσοχή; Η Δρ. Χρυσάνθη Σαρδέλη, Αναπλ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας ΑΠΘ, Κλινικός Φαρμακολόγος, απαντά
*Γράφει η Δρ. Χρυσάνθη Σαρδέλη, Αναπλ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας ΑΠΘ, Κλινικός Φαρμακολόγος
Όταν εμφανίζεται γρίπη, κρυολόγημα ή ίωση, αυτό που τελικά καθηλώνει περισσότερο δεν είναι πάντα ο βήχας ή το συνάχι. Είναι ο πυρετός. Τα ρίγη, οι πόνοι στο σώμα, ο πονοκέφαλος και η έντονη αδυναμία είναι εκείνα που κάνουν ακόμη και τις απλές κινήσεις να μοιάζουν δύσκολες.
Ο πυρετός δεν ανεβάζει μόνο τη θερμοκρασία του σώματος, αλλά αυξάνει και τις ενεργειακές ανάγκες, ενώ συνοδεύεται συνήθως από φλεγμονώδη αντίδραση που ευθύνεται για τους μυϊκούς πόνους και την εξάντληση. Γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι «δεν έχουν δυνάμεις», ακόμη και όταν τα υπόλοιπα συμπτώματα είναι ήπια.
Η σωστή αντιμετώπιση δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση της θερμοκρασίας, αλλά εστιάζει στη συνολική βελτίωση της κατάστασης, ώστε να διευκολυνθούν ο ύπνος, η ξεκούραση και η ανάρρωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όταν εμφανίζεται γρίπη, κρυολόγημα ή ίωση, αυτό που τελικά καθηλώνει περισσότερο δεν είναι πάντα ο βήχας ή το συνάχι. Είναι ο πυρετός. Τα ρίγη, οι πόνοι στο σώμα, ο πονοκέφαλος και η έντονη αδυναμία είναι εκείνα που κάνουν ακόμη και τις απλές κινήσεις να μοιάζουν δύσκολες.
Ο πυρετός δεν ανεβάζει μόνο τη θερμοκρασία του σώματος, αλλά αυξάνει και τις ενεργειακές ανάγκες, ενώ συνοδεύεται συνήθως από φλεγμονώδη αντίδραση που ευθύνεται για τους μυϊκούς πόνους και την εξάντληση. Γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι «δεν έχουν δυνάμεις», ακόμη και όταν τα υπόλοιπα συμπτώματα είναι ήπια.
Η σωστή αντιμετώπιση δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση της θερμοκρασίας, αλλά εστιάζει στη συνολική βελτίωση της κατάστασης, ώστε να διευκολυνθούν ο ύπνος, η ξεκούραση και η ανάρρωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα