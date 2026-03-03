5 πράγματα που πρέπει να κάνουμε όταν ο πυρετός μας εξαντλεί

Από τα ρίγη και τους μυϊκούς πόνους μέχρι την εξάντληση, ο πυρετός δημιουργεί δυσφορία - Πώς μπορούμε να τον διαχειριστούμε και πότε χρειάζεται προσοχή; Η Δρ. Χρυσάνθη Σαρδέλη, Αναπλ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας ΑΠΘ, Κλινικός Φαρμακολόγος, απαντά