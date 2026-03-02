Ποιο είναι το μυστικό των ευτυχισμένων ζευγαριών – Έχει σχέση με τον ύπνο
Ποιο είναι το μυστικό των ευτυχισμένων ζευγαριών – Έχει σχέση με τον ύπνο
Ένα απλό, καθημερινό τελετουργικό μπορεί να κάνει «θαύματα» στη σύνδεση και τη διατήρηση της οικειότητας των συντρόφων - Μη το υποτιμάτε
Είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για τη σωματική και ψυχική υγεία. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν, όμως, είναι τον πιθανό ρόλο του σε μια ικανοποιητική σχέση. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα σε 2.000 παντρεμένους Αμερικανούς, τα ζευγάρια που πηγαίνουν για ύπνο την ίδια ώρα είναι πολύ πιο πιθανό να περιγράψουν τους γάμους τους ως «πολύ ευτυχισμένους». Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα ασύμβατα προγράμματα ύπνου μπορεί να διαμορφώνουν σιωπηλά τη δυναμική των σχέσεων.
Η διαφορά στην ώρα ύπνου στους σύγχρονους γάμους
Κατά μέσο όρο, τα παντρεμένα ζευγάρια αναφέρουν ότι κοιμούνται την ίδια ώρα μόνο 3 νύχτες την εβδομάδα. Σε πολλά νοικοκυριά, υπάρχει διαφορά περίπου 80 λεπτών μεταξύ της ώρας που ο ένας σύντροφος πηγαίνει για ύπνο και της ώρας που τον ακολουθεί ο άλλος — ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται αρκετές φορές.
