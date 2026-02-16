Ποιες οι «σιωπηλές» αλλαγές στην παιδική καρδιά μετά από λοίμωξη με κορωνοϊό – Ελληνική μελέτη

Καταγράφηκαν μετρήσιμες αλλαγές στην καρδιακή λειτουργία σε παιδιά 4–17 ετών έως και έναν χρόνο μετά τη λοίμωξη με κορωνοϊό ενώ η κόπωση ξεχώρισε ως το συχνότερο σύμπτωμα