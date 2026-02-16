Ποιες οι «σιωπηλές» αλλαγές στην παιδική καρδιά μετά από λοίμωξη με κορωνοϊό – Ελληνική μελέτη
Ποιες οι «σιωπηλές» αλλαγές στην παιδική καρδιά μετά από λοίμωξη με κορωνοϊό – Ελληνική μελέτη
Καταγράφηκαν μετρήσιμες αλλαγές στην καρδιακή λειτουργία σε παιδιά 4–17 ετών έως και έναν χρόνο μετά τη λοίμωξη με κορωνοϊό ενώ η κόπωση ξεχώρισε ως το συχνότερο σύμπτωμα
Παιδιά 4 έως 17 ετών που νόσησαν από κορωνοϊό εμφάνιζαν, έως και έναν χρόνο μετά, μείωση σε έναν ευαίσθητο δείκτη καρδιακής λειτουργίας (GLS), παρότι οι κλασικές μετρήσεις υπερηχοκαρδιογραφήματος ήταν φυσιολογικές. Αυτό ήταν ένα από τα ευρήματα νέας ελληνικής μελέτης από το Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Cardiology.
Παράλληλα, περίπου 1 στα 4 έκανε λόγο για συμπτώματα συμβατά με long-COVID, με πιο συχνό αυτό της κόπωσης.
Τι ακριβώς εξέτασε η μελέτη
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:
-Ομάδα post-COVID: 137 παιδιά με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 στο πρόσφατο ιστορικό τους. Τα περισσότερα παρουσίασαν ήπια νόσηση (83,9%), ενώ υπήρχε υποομάδα μέτριας (2,9%) ή σοβαρής (13,1%).
-Ομάδα ελέγχου: 79 παιδιά χωρίς προηγούμενη λοίμωξη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Παράλληλα, περίπου 1 στα 4 έκανε λόγο για συμπτώματα συμβατά με long-COVID, με πιο συχνό αυτό της κόπωσης.
Τι ακριβώς εξέτασε η μελέτη
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:
-Ομάδα post-COVID: 137 παιδιά με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 στο πρόσφατο ιστορικό τους. Τα περισσότερα παρουσίασαν ήπια νόσηση (83,9%), ενώ υπήρχε υποομάδα μέτριας (2,9%) ή σοβαρής (13,1%).
-Ομάδα ελέγχου: 79 παιδιά χωρίς προηγούμενη λοίμωξη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα