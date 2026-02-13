Άνοια: 6 συμπεριφορές στη μέση ηλικία που σχετίζονται με αύξηση του κινδύνου πάνω από 50%
Άνοια: 6 συμπεριφορές στη μέση ηλικία που σχετίζονται με αύξηση του κινδύνου πάνω από 50%
Νέα μελέτη δείχνει ότι έξι καταθλιπτικά συμπτώματα στη μέση ηλικία συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας - Δεν είναι πάντα τα προφανή
Αν και συνήθως τα πρώτα σημάδια που προμηνύουν την άνοια σχετίζονται με τη μνήμη, μια νέα έρευνα προσθέτει μερικούς ακόμα ψυχολογικούς παράγοντες, που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των ατόμων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Lancet Psychiatry, η δυσκολία στη συγκέντρωση ή η μείωση της αυτοπεποίθησης στη μέση ηλικία μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια αυξημένου κινδύνου εμφάνισης άνοιας αργότερα στη ζωή.
Οι ερευνητές από το University College London (UCL) εντόπισαν έξι συγκεκριμένα καταθλιπτικά συμπτώματα που εμφανίζονται στη μέση ηλικία και φαίνεται να σχετίζονται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο άνοιας τις επόμενες δεκαετίες. Τα ευρήματα βασίστηκαν σε ανάλυση δεδομένων από 5.811 άτομα, τα οποία παρακολουθήθηκαν για διάστημα κατά μέσο όρο 23 ετών. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 586 συμμετέχοντες ανέπτυξαν άνοια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ερευνητές από το University College London (UCL) εντόπισαν έξι συγκεκριμένα καταθλιπτικά συμπτώματα που εμφανίζονται στη μέση ηλικία και φαίνεται να σχετίζονται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο άνοιας τις επόμενες δεκαετίες. Τα ευρήματα βασίστηκαν σε ανάλυση δεδομένων από 5.811 άτομα, τα οποία παρακολουθήθηκαν για διάστημα κατά μέσο όρο 23 ετών. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, 586 συμμετέχοντες ανέπτυξαν άνοια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα