Άνοια: 6 συμπεριφορές στη μέση ηλικία που σχετίζονται με αύξηση του κινδύνου πάνω από 50%

Νέα μελέτη δείχνει ότι έξι καταθλιπτικά συμπτώματα στη μέση ηλικία συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας - Δεν είναι πάντα τα προφανή