Αυτισμός: Εξίσου συχνός σε κορίτσια και αγόρια δείχνει νέα μελέτη
Νέα μελέτη ανατρέπει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, δείχνοντας ότι ο αυτισμός είναι εξίσου συχνός σε κορίτσια και αγόρια, αλλά στα κορίτσια διαγιγνώσκεται αργότερα

Tο φάσμα του αυτισμού μπορεί να είναι εξίσου κοινό στα κορίτσια όσο και στα αγόρια, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις επικρατούσες εκτιμήσεις για την συχνότερη εμφάνιση της νόσου σε αγόρια.

Παρότι ο αυτισμός θεωρείται συχνότερος σε αγόρια σε μικρότερες ηλικίες, η μελέτη διαπίστωσε σαφή κάλυψη της διαφοράς στην εφηβεία από τα κορίτσια, γράφουν οι ερευνητές στo The BMJ.

Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη να διερευνηθεί γιατί οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού διαγιγνώσκονται αργότερα στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια, σημειώνουν οι ερευνητές.

