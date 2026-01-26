Γιατί όλο και περισσότερα ζώα έχουν ανθρώπινες νόσους – Ελληνική μελέτη εξηγεί
Καρκίνος, διαβήτης και παχυσαρκία εμφανίζονται όλο και συχνότερα όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και σε ζώα κάθε είδους - Νέα ελληνική έρευνα φωτίζει τους κοινούς παράγοντες κινδύνου και προτείνει ένα ενιαίο πλαίσιο κατανόησης και πρόληψης
Τα τελευταία χρόνια, επιστήμονες σε όλο τον κόσμο παρατηρούν ένα ανησυχητικό φαινόμενο: Ζώα συντροφιάς, αλλά και άγρια ή θαλάσσια είδη εμφανίζουν όλο και πιο συχνά χρόνιες παθήσεις που παλαιότερα θεωρούνταν κατεξοχήν ανθρώπινες. Ο καρκίνος, ο διαβήτης, η αρθρίτιδα και η παχυσαρκία καταγράφονται με αυξανόμενη συχνότητα, ακολουθώντας μοτίβα παρόμοια με εκείνα που παρατηρούνται στους ανθρώπινους πληθυσμούς. Μέχρι τώρα, ωστόσο, οι ειδικοί δεν διέθεταν ένα ενιαίο, διεπιστημονικό πλαίσιο, ικανό να εξηγήσει γιατί το φαινόμενο εμφανίζεται σε τόσα διαφορετικά είδη ταυτόχρονα.
Μια ελληνική μελέτη «ρίχνει φως» στο πρόβλημα
Μια πρόσφατη ελληνική επιστημονική εργασία προτείνει μια νέα προσέγγιση για την κατανόηση και τη εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων ασθενειών στα ζώα. Η μελέτη με επικεφαλής την Αντωνία Ματαράγκα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσιεύθηκε στο Risk Analysis. Βασίζεται σε εκτενή ανασκόπηση διεθνών δεδομένων και επιχειρεί να συνδέσει τις παρατηρούμενες τάσεις σε διαφορετικά είδη, μέσα από ένα κοινό εννοιολογικό μοντέλο. Στόχος του πλαισίου αυτού δεν είναι μόνο η βελτίωση της κτηνιατρικής φροντίδας, αλλά και η ενίσχυση της δημόσιας υγείας, καθώς οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ζώα αποδεικνύεται ότι είναι συχνά οι ίδιες που επιβαρύνουν και τον άνθρωπο.
