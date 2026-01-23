Η αντίσταση στα αντιβιοτικά «ακυρώνει» έναν αιώνα ιατρικής προόδου – 4 εξελίξεις που δίνουν λύση
Η αντίσταση στα αντιβιοτικά «ακυρώνει» έναν αιώνα ιατρικής προόδου – 4 εξελίξεις που δίνουν λύση

Από τις ταχύτερες διαγνώσεις έως τις νέες θεραπείες και τις πολιτικές αποφάσεις, η μάχη κατά των ανθεκτικών μικροβίων μπαίνει σε κρίσιμη καμπή

Κλέλια Γιαρίμογλου
Φανταστείτε να πηγαίνετε στο νοσοκομείο με μια βακτηριακή λοίμωξη και να ακούτε τον γιατρό να λέει: «Δεν έχουμε άλλες επιλογές». Το σενάριο ακούγεται ακραίο, όμως η αντοχή στα αντιβιοτικά φέρνει όλο και περισσότερους ασθενείς κοντά σε αυτή την πραγματικότητα.

Το 2016, μία γυναίκα στις ΗΠΑ πέθανε από λοίμωξη ανθεκτική και στα 26 διαθέσιμα αντιβιοτικά της εποχής. Σήμερα, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονται περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια περιστατικά ανθεκτικών λοιμώξεων ετησίως, ενώ παγκοσμίως η μικροβιακή αντοχή συνδέεται με σχεδόν 5 εκατομμύρια θανάτους τον χρόνο.

