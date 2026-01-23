Γιατί το παιδί έχει έναν αγαπημένο γονιό; Η παιδίατρος εξηγεί
YGEIAMOU.GR
Ανατροφή Γονείς Θεωρία προσκόλλησης

Γιατί το παιδί έχει έναν αγαπημένο γονιό; Η παιδίατρος εξηγεί

Όσα χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς για τη φάση που το παιδί ζητά επίμονα τον έναν και δείχνει να «απορρίπτει», έστω προσωρινά, τον άλλον

Γιατί το παιδί έχει έναν αγαπημένο γονιό; Η παιδίατρος εξηγεί
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Μια ερώτηση που συχνά έρχεται στο προσκήνιο, έστω και ενδόμυχα, είναι η εξής: «Γιατί το παιδί έχει αγαπημένο γονιό;». Ειδικά αν αυτή η απορία προέρχεται από κάποιο μέλος του ζευγαριού, ενδέχεται να συνοδεύεται από αρνητικά συναισθήματα, όπως ενοχή, ζήλια, δυσαρέσκεια ή ακόμα και φόβο. Ο ένας γονέας αισθάνεται ότι απορρίπτεται, ενώ ο άλλος πως υπερφορτώνεται.

Τα καλά νέα είναι ότι συνήθως δεν πρόκειται για ευνοιοκρατία ούτε για μεγαλύτερη ένδειξη αγάπης, όπως εξηγεί η παιδίατρος Kristen Cook στο Psychology Today. Έχει να κάνει με την προσκόλληση, η οποία δεν είναι απλώς «προτίμηση», αλλά κυρίως ζήτημα ασφάλειας και βιολογίας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης