Γιατί το παιδί έχει έναν αγαπημένο γονιό; Η παιδίατρος εξηγεί
Όσα χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς για τη φάση που το παιδί ζητά επίμονα τον έναν και δείχνει να «απορρίπτει», έστω προσωρινά, τον άλλον
Μια ερώτηση που συχνά έρχεται στο προσκήνιο, έστω και ενδόμυχα, είναι η εξής: «Γιατί το παιδί έχει αγαπημένο γονιό;». Ειδικά αν αυτή η απορία προέρχεται από κάποιο μέλος του ζευγαριού, ενδέχεται να συνοδεύεται από αρνητικά συναισθήματα, όπως ενοχή, ζήλια, δυσαρέσκεια ή ακόμα και φόβο. Ο ένας γονέας αισθάνεται ότι απορρίπτεται, ενώ ο άλλος πως υπερφορτώνεται.
Τα καλά νέα είναι ότι συνήθως δεν πρόκειται για ευνοιοκρατία ούτε για μεγαλύτερη ένδειξη αγάπης, όπως εξηγεί η παιδίατρος Kristen Cook στο Psychology Today. Έχει να κάνει με την προσκόλληση, η οποία δεν είναι απλώς «προτίμηση», αλλά κυρίως ζήτημα ασφάλειας και βιολογίας.
