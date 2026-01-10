RSV: Ο «αθόρυβος» ιός που απειλεί τους ηλικιωμένους – Τα οφέλη του εμβολιασμού
RSV: Ο «αθόρυβος» ιός που απειλεί τους ηλικιωμένους – Τα οφέλη του εμβολιασμού
Οι καθηγήτριες της Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ παρουσιάζουν τα νεότερα δεδομένα μεγάλης κλινικής μελέτης που δείχνει τα πλεονεκτήματα του εμβολιασμού έναντι του RSV για τους ηλικιωμένους
Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, γνωστός ως RSV, είναι ευρέως αναγνωρισμένος ως αιτία σοβαρών λοιμώξεων στα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Πολύ λιγότερο γνωστό, όμως, είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ιός αποτελεί και μια σημαντική απειλή για την υγεία των ηλικιωμένων. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα άνω των 60 ετών νοσηλεύονται
εξαιτίας σοβαρής αναπνευστικής νόσου που σχετίζεται με τον RSV, ενώ δεκάδες χιλιάδες χάνουν τη ζωή τους στις ανεπτυγμένες χώρες.
Παρ’ όλα αυτά, μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν σαφή δεδομένα από μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες που να δείχνουν αν
ο εμβολιασμός μπορεί να αποτρέψει τις πιο βαριές επιπλοκές, όπως η νοσηλεία. Στην Ελλάδα οι πρόσφατες συστάσεις από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι ο εμβολιασμός έναντι του RSV για όλα τα άτομα άνω των 75 ετών και στις ευπαθείς ομάδες 60 με 75 ετών (δηλαδή στα άτομα με συννοσηρότητες).
