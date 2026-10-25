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Αλλάζει ο καιρός από σήμερα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Δύσκολες μέρες Δευτέρα και Τρίτη, πού θα βρέχει ανήμερα 28 Οκτωβρίου
Αλλάζει ο καιρός από σήμερα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Δύσκολες μέρες Δευτέρα και Τρίτη, πού θα βρέχει ανήμερα 28 Οκτωβρίου
Από τα δυτικά η αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες μέχρι την 28η Οκτωβρίου και τις παρελάσεις
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα καθώς αναμένεται επιδείνωση από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες ενώ θα υπάρξει και μικρή πτώση της θερμοκρασίας με τους ανέμους να πνέουν μέχρι 6 μποφόρ.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) και κατά τόπους στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ανατολικά.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 20 με 22 και στα υπόλοιπα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Την Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους πιο έντονα στην Εύβοια, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) και κατά τόπους στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ανατολικά.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 20 με 22 και στα υπόλοιπα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Δύσκολες ημέρες η Δευτέρα και η ΤρίτηΑύριο, Δευτέρα, θα σημειώνονται καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους και έντονα.
Την Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους πιο έντονα στην Εύβοια, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά.
Πού θα βρέχει την 28η ΟκτωβρίουΤην Τετάρτη ανήμερα 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα κεντρικά και τα νότια θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες χωρίς να αποκλείεται βροχή και στην Αττική όπου θα διεξαχθεί η μαθητική παρέλαση. Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη η στρατιωτική παρέλαση θα γίνει με καλό καιρό. Όσο για τη θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.
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