Αλλάζει ο καιρός από σήμερα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Δύσκολες μέρες Δευτέρα και Τρίτη, πού θα βρέχει ανήμερα 28 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Βροχές Καταιγίδες 28η Οκτωβρίου ΕΜΥ Παρελάσεις

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Δύσκολες μέρες Δευτέρα και Τρίτη, πού θα βρέχει ανήμερα 28 Οκτωβρίου

Από τα δυτικά η αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες μέχρι την 28η Οκτωβρίου και τις παρελάσεις

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Δύσκολες μέρες Δευτέρα και Τρίτη, πού θα βρέχει ανήμερα 28 Οκτωβρίου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα καθώς αναμένεται επιδείνωση από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες ενώ θα υπάρξει και μικρή πτώση της θερμοκρασίας με τους ανέμους να πνέουν μέχρι 6 μποφόρ.

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Δύσκολες μέρες Δευτέρα και Τρίτη, πού θα βρέχει ανήμερα 28 Οκτωβρίου


Σύμφωνα με την ΕΜΥ νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) και κατά τόπους στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 20 με 22 και στα υπόλοιπα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Δύσκολες ημέρες η Δευτέρα και η Τρίτη

Αύριο, Δευτέρα, θα σημειώνονται καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους και έντονα.

Κλείσιμο
Αλλάζει ο καιρός από σήμερα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Δύσκολες μέρες Δευτέρα και Τρίτη, πού θα βρέχει ανήμερα 28 Οκτωβρίου


Την Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους πιο έντονα στην Εύβοια, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά.

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Δύσκολες μέρες Δευτέρα και Τρίτη, πού θα βρέχει ανήμερα 28 Οκτωβρίου


Πού θα βρέχει την 28η Οκτωβρίου

Την Τετάρτη ανήμερα 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα κεντρικά και τα νότια θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες χωρίς να αποκλείεται βροχή και στην Αττική όπου θα διεξαχθεί η μαθητική παρέλαση. Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη η στρατιωτική παρέλαση θα γίνει με καλό καιρό. Όσο για τη θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Δύσκολες μέρες Δευτέρα και Τρίτη, πού θα βρέχει ανήμερα 28 Οκτωβρίου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης