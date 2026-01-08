Ιώσεις: Tι να τρώμε σε κρυολόγημα και γρίπη για γρήγορη ανάρρωση σύμφωνα με την ειδικό
Σούπες, πρωτεϊνες, άφθονα υγρά... Οι τροφές που βοηθούν να αναρρώσουμε ταχύτερα από τις ιώσεις, αλλά και όσες πρέπει να αποφεύγουμε σύμφωνα με την κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγο – Αθλητική Διατροφολόγο
Τα κρυολογήματα, οι ιώσεις και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι ιδιαίτερα συχνές τους χειμερινούς μήνες. Όταν αρρωσταίνουμε, ο οργανισμός μας χρειάζεται περισσότερη ενέργεια και θρεπτικά συστατικά για να αναρρώσει.
Εκτός από την απαραίτητη ξεκούραση, η σωστή διατροφή μπορεί να υποστηρίξει την άμυνα του οργανισμού και να συμβάλει σε πιο γρήγορη και ομαλή ανάρρωση.
Ποιες τροφές, λοιπόν, είναι καλό να προτιμάμε όταν αρρωσταίνουμε και ποιες να αποφεύγουμε;
