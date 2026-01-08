Ιώσεις: Tι να τρώμε σε κρυολόγημα και γρίπη για γρήγορη ανάρρωση σύμφωνα με την ειδικό

Σούπες, πρωτεϊνες, άφθονα υγρά... Οι τροφές που βοηθούν να αναρρώσουμε ταχύτερα από τις ιώσεις, αλλά και όσες πρέπει να αποφεύγουμε σύμφωνα με την κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγο – Αθλητική Διατροφολόγο