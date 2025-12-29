Τι να προσέξετε ώστε να ασφαλίσετε σωστά την κατοικία σας – Ενημερωθείτε
Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας. Δείτε γιατί η ασφάλιση κατοικίας είναι απαραίτητη και πώς θα επιλέξετε το σωστό συμβόλαιο σύμφωνα με τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας
Μετά την ασφάλιση υγείας, η ασφάλιση κατοικίας αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές επιλογές για όσους φροντίζουν το μέλλον τους και θέλουν να είναι προετοιμασμένοι απέναντι σε κάθε απρόοπτο. Η κατοικία άλλωστε είναι το καταφύγιο κάθε οικογένειας, ο χώρος όπου χτίζονται αναμνήσεις και καθημερινή ασφάλεια. Το να μένει εκτεθειμένη σε κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές είναι, στην πράξη, ιδιαίτερα ριψοκίνδυνο.
Κι όμως, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως, παρά το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, λίγα σπίτια είναι πραγματικά ασφαλισμένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για κατοικίες με στεγαστικό δάνειο, όπου η ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Αντίθετα, εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει οικειοθελής επιλογή ασφάλισης, η εικόνα παραμένει απογοητευτικά «υποτονική».
