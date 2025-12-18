Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Πώς θα εξυπηρετηθούν οι ασθενείς τα Χριστούγεννα – Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ
Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Πώς θα εξυπηρετηθούν οι ασθενείς τα Χριστούγεννα – Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

Με ανακοίνωσή του, ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για περιορισμούς στη χορήγηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία την περίοδο των Χριστουγέννων

Αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης ορισμένων Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από ιδιωτικά φαρμακεία κατά την περίοδο των Χριστουγέννων ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ, καλώντας ασθενείς και επαγγελματίες υγείας να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον προγραμματισμό των αιτημάτων τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, κατά την εορταστική περίοδο και λόγω αδυναμίας ορισμένων φαρμακευτικών και μεταφορικών εταιρειών να λειτουργήσουν κανονικά, η διεκπεραίωση αιτημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση ΦΥΚ από ιδιωτικά φαρμακεία δεν θα είναι δυνατή όλες τις ημέρες.

