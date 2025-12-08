Δημογραφικό πρόβλημα: Δίνουν λύση οι γεννήσεις από αλλοδαπές; Τι δείχνουν τα στοιχεία
Δημογραφικό πρόβλημα: Δίνουν λύση οι γεννήσεις από αλλοδαπές; Τι δείχνουν τα στοιχεία
Πώς οι γεννήσεις, οι θάνατοι και η (ηλικιακή) δομή του αλλοδαπού πληθυσμού επηρεάζουν τη δημογραφική πορεία της χώρας μας - Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία
*Το άρθρο υπογράφει ο κ. Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ), Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, καθηγητής Δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τα φυσικά ισοζυγία (γεννήσεις – θάνατοι) στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 είναι σταθερά αρνητικά (-4,3 χιλ. το 2011, -58,5 χιλ. το 2024), καθώς οι θάνατοι είναι όλο και περισσότεροι από τις γεννήσεις, συμβάλλοντας στην μείωση του συνολικού πληθυσμού της χώρας μας (-715 χιλ. βάσει των εκτιμήσεων της ΕΛΣΤΑΤ ανάμεσα στην 1/1/2011 και την 1/1/2025). Από την δεκαετία δε του ’90 μέχρι και σήμερα έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαποί, αποκτώντας και απογόνους. Έτσι, ακόμη και αν ένα τμήμα τους εγκατέλειψε την Ελλάδα μετά το 2010, οι μη έχοντες ελληνική υπηκοότητα το 2024 αποτελούν το 7,1% του συνολικού πληθυσμού μας.
