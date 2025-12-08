Δημογραφικό πρόβλημα: Δίνουν λύση οι γεννήσεις από αλλοδαπές; Τι δείχνουν τα στοιχεία

Πώς οι γεννήσεις, οι θάνατοι και η (ηλικιακή) δομή του αλλοδαπού πληθυσμού επηρεάζουν τη δημογραφική πορεία της χώρας μας - Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία