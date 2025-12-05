Αισθητικές επεμβάσεις: Ποιες προτιμούν οι Έλληνες – Ποια είναι η Nο1 επέμβαση παγκοσμίως
Η χώρα μας είναι στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως των αισθητικών επεμβάσεων σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Εταιρείας Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS) - Δείτε ποιες επεμβάσεις είναι πιο δημοφιλείς στην Ελλάδα, αλλά και ποια επέμβαση ξεπέρασε για πρώτη φορά την λιποαναρρόφηση παγκοσμίως με 2,1 εκατομμύρια επεμβάσεις σε ένα χρόνο
Ραγδαία αύξηση καταγράφει η Ελλάδα στον τομέα της αισθητικής ιατρικής και χειρουργικής, πραγματοποιώντας μέσα στο 2024 περισσότερες από 529.000 επεμβάσεις. Από αυτές, η συντριπτική πλειονότητα αφορά σε μη επεμβατικές θεραπείες, όπως ενέσιμα υλικά και θεραπείες αναζωογόνησης προσώπου. Σε σύγκριση, μάλιστα, με τα προηγούμενα χρόνια, τα ποσοστά εμφανίζουν έντονη ανοδική πορεία, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 50%.
Η Ελλάδα στην παγκόσμια «δεκάδα»
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Εταιρείας Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS), η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στις 10 πρώτες παγκοσμίως στις αισθητικές παρεμβάσεις, κατέχοντας ειδικότερα υψηλή κατάταξη στις θεραπείες Botox και υαλουρονικού και ακόμη υψηλότερη στις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Τα στοιχεία της ISAPS αναδεικνύουν την Ελλάδα ως σημαντικό «παίκτη» στον διεθνή χάρτη των αισθητικών επεμβάσεων.
