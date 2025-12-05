Αισθητικές επεμβάσεις: Ποιες προτιμούν οι Έλληνες – Ποια είναι η Nο1 επέμβαση παγκοσμίως

Η χώρα μας είναι στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως των αισθητικών επεμβάσεων σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Εταιρείας Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS) - Δείτε ποιες επεμβάσεις είναι πιο δημοφιλείς στην Ελλάδα, αλλά και ποια επέμβαση ξεπέρασε για πρώτη φορά την λιποαναρρόφηση παγκοσμίως με 2,1 εκατομμύρια επεμβάσεις σε ένα χρόνο