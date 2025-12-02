Εμμηνόπαυση: Πόσο επηρεάζει τη ζωή των γυναικών με ρευματικά νοσήματα – Η ειδικός προτείνει λύσεις
Εμμηνόπαυση: Πόσο επηρεάζει τη ζωή των γυναικών με ρευματικά νοσήματα – Η ειδικός προτείνει λύσεις
Η κυρία Αθανασία Παππά, Επισκέπτρια Υγείας και Πρόεδρος ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ εξηγεί πώς η εμμηνόπαυση επηρεάζει τις γυναίκες που πάσχουν από κάποιο ρευματικό νόσημα καλώντας τες να σπάσουν τη σιωπή
*Γράφει η κυρία Αθανασία Παππά, Επισκέπτρια Υγείας, Πρόεδρος ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ
Η εμμηνόπαυση δεν είναι απλά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου. Είναι μια ριζική ορμονική αναδιάρθρωση που επηρεάζει κάθε κύτταρο του σώματός μας. Συμβαίνει συνήθως μεταξύ 45 και 55 ετών, αν και κάθε γυναίκα είναι διαφορετική. Όταν τα επίπεδα των οιστρογόνων πέφτουν δραματικά, το σώμα μας αντιδρά με τρόπους που συχνά δεν αναμένουμε και που μπορούν να μας πάρουν εντελώς στον ύπνο.
Η βιολογική σύνδεση
Τα οιστρογόνα δεν είναι μόνο ορμόνες αναπαραγωγής. Είναι κυριολεκτικά φύλακες της υγείας μας. Λειτουργούν ως φυσικοί προστάτες του ανοσοποιητικού συστήματος, ρυθμιστές της φλεγμονής, και προστάτες των αρθρώσεων, των οστών, και των χόνδρων μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η εμμηνόπαυση δεν είναι απλά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου. Είναι μια ριζική ορμονική αναδιάρθρωση που επηρεάζει κάθε κύτταρο του σώματός μας. Συμβαίνει συνήθως μεταξύ 45 και 55 ετών, αν και κάθε γυναίκα είναι διαφορετική. Όταν τα επίπεδα των οιστρογόνων πέφτουν δραματικά, το σώμα μας αντιδρά με τρόπους που συχνά δεν αναμένουμε και που μπορούν να μας πάρουν εντελώς στον ύπνο.
Η βιολογική σύνδεση
Τα οιστρογόνα δεν είναι μόνο ορμόνες αναπαραγωγής. Είναι κυριολεκτικά φύλακες της υγείας μας. Λειτουργούν ως φυσικοί προστάτες του ανοσοποιητικού συστήματος, ρυθμιστές της φλεγμονής, και προστάτες των αρθρώσεων, των οστών, και των χόνδρων μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα