Νέοι γεμάτοι θυμό και θλίψη προχωρούν σε αυτοτραυματισμό – Εν αγνοία των γονέων
UNICEF Αυτοτραυματισμός Ειρήνη Αγαπηδάκη Υπουργείο Υγείας Ψυχική υγεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 1 στους 6 νέους στην Ελλάδα έχει αυτοτραυματιστεί, με τα κορίτσια να εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά. Την ίδια στιγμή, οι 4 στους 5 γονείς αγνοούν ότι το παιδί τους έχει κάνει απόπειρα αυτοτραυματισμού

Σαβίνα Αποστολοπούλου
1 στους 6 νέους και νέες στην Ελλάδα έχει προχωρήσει σε αυτοτραυματισμό, με τα κορίτσια να καταλαμβάνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά και τους γονείς να το αγνοούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία.

Τα στοιχεία αυτά αναφέρθηκαν στο πλαίσιο παρουσίασης του Πρότυπου Κοινοτικού Κέντρου για την Ψυχική Υγεία των Νέων -μια πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ και κορυφαίους επιστήμονες.

Η εκδήλωση έφερε στο προσκήνιο ένα από τα μείζονα προβλήματα που αφορούν τη χώρα μας αλλά και τον παγκόσμιο διάλογο, αυτό του αυτοτραυματισμού των νέων, ένα φαινόμενο που γνωρίζει αυξητική τάση -ενώ η ηλικία πρώτης εμφάνισης ολοένα και μειώνεται.

