Νέοι γεμάτοι θυμό και θλίψη προχωρούν σε αυτοτραυματισμό – Εν αγνοία των γονέων

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 1 στους 6 νέους στην Ελλάδα έχει αυτοτραυματιστεί, με τα κορίτσια να εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά. Την ίδια στιγμή, οι 4 στους 5 γονείς αγνοούν ότι το παιδί τους έχει κάνει απόπειρα αυτοτραυματισμού