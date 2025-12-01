Νέοι γεμάτοι θυμό και θλίψη προχωρούν σε αυτοτραυματισμό – Εν αγνοία των γονέων
Σύμφωνα με τα στοιχεία, 1 στους 6 νέους στην Ελλάδα έχει αυτοτραυματιστεί, με τα κορίτσια να εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά. Την ίδια στιγμή, οι 4 στους 5 γονείς αγνοούν ότι το παιδί τους έχει κάνει απόπειρα αυτοτραυματισμού
Τα στοιχεία αυτά αναφέρθηκαν στο πλαίσιο παρουσίασης του Πρότυπου Κοινοτικού Κέντρου για την Ψυχική Υγεία των Νέων -μια πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ και κορυφαίους επιστήμονες.
Η εκδήλωση έφερε στο προσκήνιο ένα από τα μείζονα προβλήματα που αφορούν τη χώρα μας αλλά και τον παγκόσμιο διάλογο, αυτό του αυτοτραυματισμού των νέων, ένα φαινόμενο που γνωρίζει αυξητική τάση -ενώ η ηλικία πρώτης εμφάνισης ολοένα και μειώνεται.
