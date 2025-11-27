Τι να κάνουμε αν βρούμε οχιά στο σπίτι μας – Η περίπτωση στο Μαρούσι
Τι να κάνουμε αν βρούμε οχιά στο σπίτι μας – Η περίπτωση στο Μαρούσι

Ψυχραιμία, σωστή αντίδραση και έγκαιρη βοήθεια: Πώς προστατευόμαστε όταν συναντήσουμε φίδι και τι κάνουμε σε περίπτωση δαγκώματος

ygeiamou.gr team
Ένα περιστατικό με μικρή οχιά που εντοπίστηκε σε κτίριο στο Μαρούσι ήρθε στο «φως» τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας ανησυχία, δείχνοντας, ωστόσο, πώς η ψυχραιμία μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αντίδραση των ανθρώπων που την βρήκαν, οι οποίοι λειτούργησαν υποδειγματικά, χωρίς πανικό, ακολουθώντας τη σωστή διαδικασία για την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης.

Το φιδάκι συνελήφθη με ασφάλεια και, μετά από λίγες ημέρες παρακολούθησης, θα απελευθερωθεί σε κατάλληλη περιοχή μακριά από κατοικημένες ζώνες, ώστε να είναι ασφαλές τόσο για το ίδιο όσο και για τους ανθρώπους, όπως ανέφερε η ΑΝΙΜΑ, η οποία σε συνεργασία με την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία και τη συνεργάτιδά της, Μαρία Δημάκη χειρίστηκε την υπόθεση. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον σωστό χειρισμό, το ζώο απομακρύνθηκε χωρίς κανέναν τραυματισμό.

ygeiamou.gr team
