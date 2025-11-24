Αιμοδοσία και συλλογή πλάσματος: Μύθος ή αλήθεια ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο; Ένας καθηγητής διευκρινίζει
Ποια η σχέση μεταξύ της εθελοντικής αιμοδοσίας και των ιδιωτικών κέντρων συλλογής πλάσματος για την παραγωγή φαρμάκων; Σύμφωνα με τον Peter Jaworski, Αναπληρωτή Καθηγητή Στρατηγικής, Ηθικής, Οικονομικών και Δημόσιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Georgetown, η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι οι δύο τομείς ανταγωνίζονται για τον ίδιο, περιορισμένο αριθμό δοτών.
Οι οργανώσεις συλλογής αίματος εκφράζουν την ανησυχία ότι όσοι κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στην εθελοντική αιμοδοσία και την εθελοντική δωρεά πλάσματος θα κατευθυνθούν προς τη δεύτερη, που συνήθως συνοδεύεται από μια αποζημίωση. Παρόμοιες ανησυχίες έχουν διατυπωθεί από διεθνείς φορείς: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η European Blood Alliance και ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζουν ότι η συλλογή πλάσματος θα θέσει σε κίνδυνο τη συλλογή αίματος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι θα ακολουθήσουν το χρήμα».
