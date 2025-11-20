Το ΜΗΤΕΡΑ αλλάζει τα δεδομένα στον καρκίνο του παγκρέατος – Πώς τετραπλασιάζεται η επιβίωση των ασθενών
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος, αναδεικνύεται ο ρόλος του ΜΗΤΕΡΑ ως Κέντρου Αναφοράς για τη συνολική αντιμετώπιση μιας από τις πιο απαιτητικές μορφές καρκίνου
Το νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ έχει πλέον καθιερωθεί ως Κέντρο Αναφοράς για τον καρκίνο του παγκρέατος, αξιοποιώντας την εμπειρία των εξειδικευμένων ιατρικών του ομάδων και τον αριθμό των ασθενών του στη χώρα. Η ανακοίνωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έγινε με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος – η τρίτη Πέμπτη κάθε Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση, στην έγκαιρη διάγνωση και στην ανάγκη πρόσβασης σε προηγμένες θεραπευτικές επιλογές- υπογραμμίζοντας τον ρόλο του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ στην αντιμετώπιση και συνολική διαχείριση μιας από τις πιο απαιτητικές μορφές καρκίνου και ενισχύοντας το μήνυμα ότι η εξειδίκευση και η οργανωμένη φροντίδα μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τους ασθενείς.
Χαρακτηριστικά στο ΜΗΤΕΡΑ απευθύνονται κατά μέσον όρο 150 ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος κάθε χρόνο, δηλαδή το 20% των ασθενών της Ελλάδας ενώ οι εγχειρήσεις αφαίρεσης καρκίνου παγκρέατος σταθερά υπερβαίνουν τις 40 ετησίως, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τον απαιτούμενο από το Αμερικανικό National Pancreas Foundation προκειμένου ένα Νοσοκομείο των ΗΠΑ να λάβει τον τίτλο του Κέντρου Αναφοράς για το πάγκρεας, όπως επισήμανε στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του νοσοκομείου ο κ. Γρηγόριος Τσιώτος, Γενικός Χειρουργός και Διευθυντής της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ.
