Μητρότητα μετά τα 40: Άγνοια για τη γονιμότητα και τα όρια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Την ανάγκη να καλλιεργηθεί κουλτούρα πρόληψης και ενημέρωσης, ώστε οι γυναίκες να γνωρίζουν για τη φθίνουσα πορεία της γονιμότητας, καθώς τα χρόνια περνούν, επισημαίνουν οι ειδικοί