Οι ασθενείς με καρκίνο χρειάζονται ολιστική φροντίδα – Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες τους
Η Έκθεση Προόδου της AACR 2025 αναδεικνύει τη σημασία της ολοκληρωμένης υποστήριξης των ασθενών και των επιζώντων από καρκίνο, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη θεραπεία αλλά και στην ποιότητα ζωής μετά τη διάγνωση
Η υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο και των επιζώντων αποτελεί έναν κρίσιμο πυλώνα της ογκολογικής φροντίδας, καθώς η επιβίωση μετά τη διάγνωση δεν περιορίζεται μόνο στην ιατρική θεραπεία αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών που περιλαμβάνουν την ψυχική υγεία, την κοινωνική υποστήριξη και την οικονομική ανακούφιση.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Παθολόγος, Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής) αναφέρουν ότι τα στοιχεία δείχνουν πως στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότεροι από 18 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με ατομικό ιστορικό καρκίνου, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά την επόμενη δεκαετία. Η παράταση της επιβίωσης χάρη στις προόδους της έρευνας και των θεραπειών δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς πολλοί ασθενείς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές παρενέργειες και κοινωνικές προκλήσεις για χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας.
