«Ένιωθα πως τρελαινόμουν»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Mαρίας Μενούνος για τη φροντίδα της μητέρας της
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε το ψυχικό βάρος της φροντίδας της μητέρας της με καρκίνο στον εγκέφαλο και τα αχαρτογράφητα νερά στα οποία έπρεπε να «κολυμπήσει» ως φροντίστρια
Tα προβλήματα υγείας δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στους αστέρες του Χόλιγουντ. Η Μαρία Μενούνος χρειάστηκε να μπει στη θέση του ασθενή, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος το 2023, αλλά και του φροντιστή για τη μαμά της, η οποία έπασχε από καρκίνο στον εγκέφαλο. Αυτή τη φορά, μίλησε για το ψυχικό κόστος που είχε για εκείνη το να βλέπει την υγεία της μητέρας της να χειροτερεύει.
Στην εκπομπή του podcast της «Heal Squad», η 47χρονη παρουσιάστρια υποδέχτηκε την Emma Heming Willis, η οποία επίσης φροντίζει τον άντρας της, Bruce Willis. Όπως ανέφερε η Μενούνος, συχνά δυσκολευόταν να επεξεργαστεί τις αλλαγές που έβλεπε στη μητέρα της, Λίτσα Μενούνος, μετά τη διάγνωση του καρκίνου.
