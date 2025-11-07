«Ένιωθα πως τρελαινόμουν»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Mαρίας Μενούνος για τη φροντίδα της μητέρας της

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε το ψυχικό βάρος της φροντίδας της μητέρας της με καρκίνο στον εγκέφαλο και τα αχαρτογράφητα νερά στα οποία έπρεπε να «κολυμπήσει» ως φροντίστρια